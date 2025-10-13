Assine
Israel libertou 1.968 presos palestinos em troca dos 20 reféns vivos entregues pelo Hamas

13/10/2025 12:54

O serviço prisional israelense informou, nesta segunda-feira (13), que libertou quase 2.000 detentos, a maioria palestinos, como parte de um acordo de cessar-fogo em Gaza. 

Em um comunicado, o órgão afirmou que "1.968 terroristas foram transferidos de várias prisões do país para as prisões de Ofer e Ktziot". 

"Após a conclusão das atividades necessárias nas prisões e a aprovação das autoridades políticas, todos os terroristas foram libertados da prisão de Ofer para (a Cisjordânia) e Jerusalém Oriental, e da prisão de Ktziot para Kerem Shalom", acrescentou, referindo-se a uma das travessias para a Faixa de Gaza.

