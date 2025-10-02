Assine
overlay
Início Internacional
BÊNÇÃO GELADA

Papa critica Donald Trump e abençoa bloco de gelo em defesa do clima

Benção inusitada de Leão XIV marcou encontro global em Roma e rendeu críticas e piadas nas redes sociais

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
02/10/2025 10:41

compartilhe

SIGA
x
Papa abençoa bloco de gelo
Papa abençoa bloco de gelo crédito: Vatican News / reprodução

Em uma cena inusitada, o Papa Leão XIV abençoou um enorme bloco de gelo como forma de protesto contra os negacionistas das mudanças climáticas. O gesto ocorreu durante a conferência internacional Raising Hope for Climate Justice, nessa quarta-feira (1º/10), que celebrou os dez anos da encíclica Laudato Si’, publicada por Francisco em 2015 e considerada um marco na defesa ecológica da Igreja Católica.

O gesto de benzer o bloco de gelo dividiu opiniões. Muitos católicos elogiaram a criatividade simbólica da bênção, mas críticos conservadores atacaram a atitude. No X , alguns perfis ironizaram. “Achei que fosse uma paródia, mas não era. Isso vai virar água benta?”, brincou um perfil. 

Leia Mais

"Queria que alguém me olhasse da maneira que o Papa Leão olha para o bloco de gelo", postou outro. “Minha parte favorita de ‘Superman’ foi quando o Papa Leão derreteu o gelo salvando o Superman na Fortaleza da Solidão”, ironizou um terceiro.

Apesar das críticas, aliados do pontífice defenderam que o gesto reforçou a urgência da pauta. “É um símbolo poderoso, que mostra que não há mais tempo a perder”, afirmou um dos organizadores do encontro.

Críticas a Trump

O pontífice americano, Robert Prevost aproveitou o momento para criticar duramente líderes políticos que negam a crise ambiental, em especial o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e membros do Partido Republicano. “Aumentaremos a esperança exigindo que os líderes ajam com coragem, sem demora. Vocês se juntarão a nós?”, questionou Leão, ao erguer a água congelada diante de mais de mil representantes de grupos ambientais e indígenas.

Embora não tenha citado nomes diretamente, as falas ocorreram poucos dias após Trump afirmar na ONU que o aquecimento global seria uma “fraude”. O ex-presidente há anos questiona a ciência climática e se opõe a políticas de transição energética.

Leão, por outro lado, tem se posicionado contra esse discurso desde antes de sua eleição. Em suas redes sociais, chegou a criticar a deportação de imigrantes pelo governo Trump e compartilhou artigos contrários às posições de políticos republicanos sobre imigração.

O líder católico também foi questionado sobre outro tema polêmico: a decisão do cardeal de Chicago, Blase Cupich, de conceder um prêmio ao senador democrata Dick Durbin, defensor dos imigrantes, mas também do direito ao aborto. Leão pediu respeito às divergências, mas destacou a contradição de parte do debate político americano:

“Alguém que diz ‘Sou contra o aborto, mas concordo com o tratamento desumano de imigrantes nos Estados Unidos’, não sei se isso é pró-vida.”

O papa ainda reforçou o chamado cristão à proteção do planeta com uma das falas mais marcantes de seu pontificado até aqui. “Não podemos amar a Deus, a quem não vemos, enquanto desprezamos suas criaturas. Nem podemos nos chamar de discípulos de Jesus Cristo sem participar de sua visão sobre a criação e de seu cuidado com tudo o que é frágil e ferido”, disse.

Defesa do legado de Francisco

Primeiro papa nascido nos Estados Unidos, Leão XIV reafirmou o compromisso de seguir os passos de Francisco, a quem chamou de “profeta da ecologia integral”. Ele citou ainda a segunda encíclica ambiental do papa argentino, publicada em 2023, que desafiava os líderes mundiais a assumir metas concretas contra o aquecimento global.

“Alguns escolheram ridicularizar os sinais cada vez mais evidentes das mudanças climáticas, ridicularizar aqueles que falam do aquecimento global e até mesmo culpar os pobres justamente por aquilo que os afeta mais”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O evento também contou com a presença do ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, defensor histórico da pauta ambiental. No palco, além do bloco de gelo retirado da Groenlândia, foram exibidas samambaias tropicais – um contraste simbólico entre derretimento e preservação.

Em 8 de maio de 2025, o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost foi eleito Papa, adotando o nome de Leão XIV. Nascido em Chicago (1955), Prevost é o primeiro Papa nascido nos EUA. Ele tem raízes espanholas e francesas.-Wikimedia Commons/Rustyvb
Em 8 de maio de 2025, o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost foi eleito Papa, adotando o nome de Leão XIV. Nascido em Chicago (1955), Prevost é o primeiro Papa nascido nos EUA. Ele tem raízes espanholas e francesas. Wikimedia Commons/Rustyvb
Atuou como missionário no Peru e depois bispo de Chiclayo, além de prefeito do Dicastério para os Bispos. Seu pontificado inicia com foco em justiça social, transparência e sinodalidade.-Reprodução / Vaticano News
Atuou como missionário no Peru e depois bispo de Chiclayo, além de prefeito do Dicastério para os Bispos. Seu pontificado inicia com foco em justiça social, transparência e sinodalidade. Reprodução / Vaticano News
Ao longo dos séculos, antes de Prevost, treze papas adotaram o nome Leão, um dos mais tradicionais da Igreja Católica. Veja cada um deles com seus dados principais e períodos de pontificado:-Reprodução de vídeo Globonews
Ao longo dos séculos, antes de Prevost, treze papas adotaram o nome Leão, um dos mais tradicionais da Igreja Católica. Veja cada um deles com seus dados principais e períodos de pontificado: Reprodução de vídeo Globonews
Papa Leão I (n. ? – m. 461) - Pontificado de 440 a 461. Conhecido como Leão Magno, destacou-se por sua teologia e por impedir a invasão de Roma por Átila, o Huno.-Domínio público
Papa Leão I (n. ? – m. 461) - Pontificado de 440 a 461. Conhecido como Leão Magno, destacou-se por sua teologia e por impedir a invasão de Roma por Átila, o Huno. Domínio público
Papa LeÃ£o II (n. ? â?? m. 683) - Pontificado de 682 a 683. Nascido na SicÃ­lia, confirmou as decisÃµes do ConcÃ­lio de Constantinopla III e incentivou o canto gregoriano. -DomÃ­nio pÃºblico
Papa LeÃ£o II (n. ? â?? m. 683) - Pontificado de 682 a 683. Nascido na SicÃ­lia, confirmou as decisÃµes do ConcÃ­lio de Constantinopla III e incentivou o canto gregoriano. DomÃ­nio pÃºblico
Papa Leão IV (n. ? – m. 855) - Pontificado de 847 a 855. Natural de Roma, defendeu a cidade contra os sarracenos e restaurou igrejas importantes. -PalauanLibertarian - wikimedia commons
Papa Leão IV (n. ? – m. 855) - Pontificado de 847 a 855. Natural de Roma, defendeu a cidade contra os sarracenos e restaurou igrejas importantes. PalauanLibertarian - wikimedia commons
Papa Leão V (n. ? – m. 903) - Pontificado breve em 903. Nascido em Ardea, Itália, reinou apenas cerca de um mês antes de ser deposto e assassinado. -Domínio público
Papa Leão V (n. ? – m. 903) - Pontificado breve em 903. Nascido em Ardea, Itália, reinou apenas cerca de um mês antes de ser deposto e assassinado. Domínio público
Papa Leão VI (n. ? – m. 929) - Pontificado de 928 a 929. Romano, seu governo foi curto e marcado pela influência de famílias nobres. -Domínio público
Papa Leão VI (n. ? – m. 929) - Pontificado de 928 a 929. Romano, seu governo foi curto e marcado pela influência de famílias nobres. Domínio público
Papa LeÃ£o VII (n. ? â?? m. 939) - Pontificado de 936 a 939. TambÃ©m romano, promoveu reformas monÃ¡sticas e tentou apaziguar conflitos internos na ItÃ¡lia. =- -Oleografia Panigati e Meneghini Milano wikimedia commons
Papa LeÃ£o VII (n. ? â?? m. 939) - Pontificado de 936 a 939. TambÃ©m romano, promoveu reformas monÃ¡sticas e tentou apaziguar conflitos internos na ItÃ¡lia. =- Oleografia Panigati e Meneghini Milano wikimedia commons
Papa Leão VIII (n. ? – m. 965) - Pontificado de 963 a 965. Romano, sua eleição foi marcada por disputas com o imperador Otão I, tornando-se uma figura controversa. -Kikku33 - wikimedia commons
Papa Leão VIII (n. ? – m. 965) - Pontificado de 963 a 965. Romano, sua eleição foi marcada por disputas com o imperador Otão I, tornando-se uma figura controversa. Kikku33 - wikimedia commons
Papa Leão IX (n. 1002 – m. 1054) - Pontificado de 1049 a 1054. Francês, iniciou a Reforma Gregoriana e enfrentou o Grande Cisma com a Igreja Ortodoxa. -Domínio público
Papa Leão IX (n. 1002 – m. 1054) - Pontificado de 1049 a 1054. Francês, iniciou a Reforma Gregoriana e enfrentou o Grande Cisma com a Igreja Ortodoxa. Domínio público
Papa Leão X (n. 1475 – m. 1521) - Pontificado de 1513 a 1521. Florentino da família Médici, governou durante o início da Reforma Protestante. -Domínio público
Papa Leão X (n. 1475 – m. 1521) - Pontificado de 1513 a 1521. Florentino da família Médici, governou durante o início da Reforma Protestante. Domínio público
Papa Leão XI (n. 1535 – m. 1605) Pontificado em 1605. Também florentino, teve um pontificado de apenas 27 dias, um dos mais curtos da história. -Domínio público
Papa Leão XI (n. 1535 – m. 1605) Pontificado em 1605. Também florentino, teve um pontificado de apenas 27 dias, um dos mais curtos da história. Domínio público
Papa Leão XIII (n. 1810 – m. 1903) - Pontificado de 1878 a 1903. Italiano de Carpineto Romano, ficou famoso pela encíclica "Rerum Novarum", que abordou os direitos dos trabalhadores. -Domínio público
Papa Leão XIII (n. 1810 – m. 1903) - Pontificado de 1878 a 1903. Italiano de Carpineto Romano, ficou famoso pela encíclica "Rerum Novarum", que abordou os direitos dos trabalhadores. Domínio público

10 curiosidades sobre o Papa Leão XIV

  • Primeiro papa norte-americano da história:  Robert Prevost, hoje Papa Leão XIV, nasceu em Chicago e fez carreira eclesiástica fora dos EUA antes de chegar ao Vaticano;
  • Idade da eleição: Ele tinha 69 anos quando foi escolhido no Conclave, considerado um reformador discreto e de perfil conciliador;
  • Sucessor do Papa Francisco: É visto como herdeiro direto do legado ecológico e social de Francisco, a quem admira e cita com frequência;
  • Papa do clima: Sua primeira grande aparição pública foi marcada por um gesto inusitado: abençoar um bloco de gelo para denunciar o negacionismo climático;
  • Crítico de Donald Trump: Embora evite citar nomes em discursos oficiais, já criticou diretamente políticas migratórias e ambientais de Trump em suas redes sociais;
  • Ativo no X: Diferente de muitos papas, Leão XIV já usava redes sociais antes do Conclave e mantém um perfil pessoal ativo, onde comenta política, fé e imigração;
  • Defensor dos migrantes: É conhecido por se posicionar firmemente contra deportações em massa e políticas que tratem imigrantes de forma “desumana”;
  • Vaticano solar: Deu sua bênção ao projeto de transformar um campo agrícola em uma imensa fazenda solar, que deve tornar o Vaticano o primeiro estado neutro em carbono;
  • Paz, mas com firmeza:  Apesar de seu estilo sereno, é conhecido por falas diretas. Ao ser perguntado por um repórter se tinha uma mensagem aos EUA, respondeu apenas: “Muitas”;
  • Nome simbólico: Ao escolher “Leão XIV”, fez referência à tradição de papas fortes e reformadores, mas também sinalizou que sua luta será pela sobrevivência da criação.

Tópicos relacionados:

clima igreja mudancasclimaticas mundo papa-leao-xiv

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay