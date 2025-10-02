Papa critica Donald Trump e abençoa bloco de gelo em defesa do clima
Benção inusitada de Leão XIV marcou encontro global em Roma e rendeu críticas e piadas nas redes sociais
Em uma cena inusitada, o Papa Leão XIV abençoou um enorme bloco de gelo como forma de protesto contra os negacionistas das mudanças climáticas. O gesto ocorreu durante a conferência internacional Raising Hope for Climate Justice, nessa quarta-feira (1º/10), que celebrou os dez anos da encíclica Laudato Si’, publicada por Francisco em 2015 e considerada um marco na defesa ecológica da Igreja Católica.
O gesto de benzer o bloco de gelo dividiu opiniões. Muitos católicos elogiaram a criatividade simbólica da bênção, mas críticos conservadores atacaram a atitude. No X , alguns perfis ironizaram. “Achei que fosse uma paródia, mas não era. Isso vai virar água benta?”, brincou um perfil.
"Queria que alguém me olhasse da maneira que o Papa Leão olha para o bloco de gelo", postou outro. “Minha parte favorita de ‘Superman’ foi quando o Papa Leão derreteu o gelo salvando o Superman na Fortaleza da Solidão”, ironizou um terceiro.
Apesar das críticas, aliados do pontífice defenderam que o gesto reforçou a urgência da pauta. “É um símbolo poderoso, que mostra que não há mais tempo a perder”, afirmou um dos organizadores do encontro.
Críticas a Trump
O pontífice americano, Robert Prevost aproveitou o momento para criticar duramente líderes políticos que negam a crise ambiental, em especial o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e membros do Partido Republicano. “Aumentaremos a esperança exigindo que os líderes ajam com coragem, sem demora. Vocês se juntarão a nós?”, questionou Leão, ao erguer a água congelada diante de mais de mil representantes de grupos ambientais e indígenas.
Embora não tenha citado nomes diretamente, as falas ocorreram poucos dias após Trump afirmar na ONU que o aquecimento global seria uma “fraude”. O ex-presidente há anos questiona a ciência climática e se opõe a políticas de transição energética.
Leão, por outro lado, tem se posicionado contra esse discurso desde antes de sua eleição. Em suas redes sociais, chegou a criticar a deportação de imigrantes pelo governo Trump e compartilhou artigos contrários às posições de políticos republicanos sobre imigração.
O líder católico também foi questionado sobre outro tema polêmico: a decisão do cardeal de Chicago, Blase Cupich, de conceder um prêmio ao senador democrata Dick Durbin, defensor dos imigrantes, mas também do direito ao aborto. Leão pediu respeito às divergências, mas destacou a contradição de parte do debate político americano:
“Alguém que diz ‘Sou contra o aborto, mas concordo com o tratamento desumano de imigrantes nos Estados Unidos’, não sei se isso é pró-vida.”
O papa ainda reforçou o chamado cristão à proteção do planeta com uma das falas mais marcantes de seu pontificado até aqui. “Não podemos amar a Deus, a quem não vemos, enquanto desprezamos suas criaturas. Nem podemos nos chamar de discípulos de Jesus Cristo sem participar de sua visão sobre a criação e de seu cuidado com tudo o que é frágil e ferido”, disse.
Defesa do legado de Francisco
Primeiro papa nascido nos Estados Unidos, Leão XIV reafirmou o compromisso de seguir os passos de Francisco, a quem chamou de “profeta da ecologia integral”. Ele citou ainda a segunda encíclica ambiental do papa argentino, publicada em 2023, que desafiava os líderes mundiais a assumir metas concretas contra o aquecimento global.
“Alguns escolheram ridicularizar os sinais cada vez mais evidentes das mudanças climáticas, ridicularizar aqueles que falam do aquecimento global e até mesmo culpar os pobres justamente por aquilo que os afeta mais”, afirmou.
O evento também contou com a presença do ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, defensor histórico da pauta ambiental. No palco, além do bloco de gelo retirado da Groenlândia, foram exibidas samambaias tropicais – um contraste simbólico entre derretimento e preservação.
10 curiosidades sobre o Papa Leão XIV
- Primeiro papa norte-americano da história: Robert Prevost, hoje Papa Leão XIV, nasceu em Chicago e fez carreira eclesiástica fora dos EUA antes de chegar ao Vaticano;
- Idade da eleição: Ele tinha 69 anos quando foi escolhido no Conclave, considerado um reformador discreto e de perfil conciliador;
- Sucessor do Papa Francisco: É visto como herdeiro direto do legado ecológico e social de Francisco, a quem admira e cita com frequência;
- Papa do clima: Sua primeira grande aparição pública foi marcada por um gesto inusitado: abençoar um bloco de gelo para denunciar o negacionismo climático;
- Crítico de Donald Trump: Embora evite citar nomes em discursos oficiais, já criticou diretamente políticas migratórias e ambientais de Trump em suas redes sociais;
- Ativo no X: Diferente de muitos papas, Leão XIV já usava redes sociais antes do Conclave e mantém um perfil pessoal ativo, onde comenta política, fé e imigração;
- Defensor dos migrantes: É conhecido por se posicionar firmemente contra deportações em massa e políticas que tratem imigrantes de forma “desumana”;
- Vaticano solar: Deu sua bênção ao projeto de transformar um campo agrícola em uma imensa fazenda solar, que deve tornar o Vaticano o primeiro estado neutro em carbono;
- Paz, mas com firmeza: Apesar de seu estilo sereno, é conhecido por falas diretas. Ao ser perguntado por um repórter se tinha uma mensagem aos EUA, respondeu apenas: “Muitas”;
- Nome simbólico: Ao escolher “Leão XIV”, fez referência à tradição de papas fortes e reformadores, mas também sinalizou que sua luta será pela sobrevivência da criação.