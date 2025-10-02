Papa critica Donald Trump e abençoa bloco de gelo em defesa do clima

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Em uma cena inusitada, o Papa Leão XIV abençoou um enorme bloco de gelo como forma de protesto contra os negacionistas das mudanças climáticas. O gesto ocorreu durante a conferência internacional Raising Hope for Climate Justice, nessa quarta-feira (1º/10), que celebrou os dez anos da encíclica Laudato Si’, publicada por Francisco em 2015 e considerada um marco na defesa ecológica da Igreja Católica.

O gesto de benzer o bloco de gelo dividiu opiniões. Muitos católicos elogiaram a criatividade simbólica da bênção, mas críticos conservadores atacaram a atitude. No X , alguns perfis ironizaram. “Achei que fosse uma paródia, mas não era. Isso vai virar água benta?”, brincou um perfil.

"Queria que alguém me olhasse da maneira que o Papa Leão olha para o bloco de gelo", postou outro. “Minha parte favorita de ‘Superman’ foi quando o Papa Leão derreteu o gelo salvando o Superman na Fortaleza da Solidão”, ironizou um terceiro.

Apesar das críticas, aliados do pontífice defenderam que o gesto reforçou a urgência da pauta. “É um símbolo poderoso, que mostra que não há mais tempo a perder”, afirmou um dos organizadores do encontro.

Críticas a Trump

O pontífice americano, Robert Prevost aproveitou o momento para criticar duramente líderes políticos que negam a crise ambiental, em especial o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, e membros do Partido Republicano. “Aumentaremos a esperança exigindo que os líderes ajam com coragem, sem demora. Vocês se juntarão a nós?”, questionou Leão, ao erguer a água congelada diante de mais de mil representantes de grupos ambientais e indígenas.

Embora não tenha citado nomes diretamente, as falas ocorreram poucos dias após Trump afirmar na ONU que o aquecimento global seria uma “fraude”. O ex-presidente há anos questiona a ciência climática e se opõe a políticas de transição energética.

Leão, por outro lado, tem se posicionado contra esse discurso desde antes de sua eleição. Em suas redes sociais, chegou a criticar a deportação de imigrantes pelo governo Trump e compartilhou artigos contrários às posições de políticos republicanos sobre imigração.

O líder católico também foi questionado sobre outro tema polêmico: a decisão do cardeal de Chicago, Blase Cupich, de conceder um prêmio ao senador democrata Dick Durbin, defensor dos imigrantes, mas também do direito ao aborto. Leão pediu respeito às divergências, mas destacou a contradição de parte do debate político americano:

“Alguém que diz ‘Sou contra o aborto, mas concordo com o tratamento desumano de imigrantes nos Estados Unidos’, não sei se isso é pró-vida.”

O papa ainda reforçou o chamado cristão à proteção do planeta com uma das falas mais marcantes de seu pontificado até aqui. “Não podemos amar a Deus, a quem não vemos, enquanto desprezamos suas criaturas. Nem podemos nos chamar de discípulos de Jesus Cristo sem participar de sua visão sobre a criação e de seu cuidado com tudo o que é frágil e ferido”, disse.

Defesa do legado de Francisco

Primeiro papa nascido nos Estados Unidos, Leão XIV reafirmou o compromisso de seguir os passos de Francisco, a quem chamou de “profeta da ecologia integral”. Ele citou ainda a segunda encíclica ambiental do papa argentino, publicada em 2023, que desafiava os líderes mundiais a assumir metas concretas contra o aquecimento global.

“Alguns escolheram ridicularizar os sinais cada vez mais evidentes das mudanças climáticas, ridicularizar aqueles que falam do aquecimento global e até mesmo culpar os pobres justamente por aquilo que os afeta mais”, afirmou.

O evento também contou com a presença do ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, defensor histórico da pauta ambiental. No palco, além do bloco de gelo retirado da Groenlândia, foram exibidas samambaias tropicais – um contraste simbólico entre derretimento e preservação.

Em 8 de maio de 2025, o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost foi eleito Papa, adotando o nome de Leão XIV. Nascido em Chicago (1955), Prevost é o primeiro Papa nascido nos EUA. Ele tem raízes espanholas e francesas. Wikimedia Commons/Rustyvb Atuou como missionário no Peru e depois bispo de Chiclayo, além de prefeito do Dicastério para os Bispos. Seu pontificado inicia com foco em justiça social, transparência e sinodalidade. Reprodução / Vaticano News Ao longo dos séculos, antes de Prevost, treze papas adotaram o nome Leão, um dos mais tradicionais da Igreja Católica. Veja cada um deles com seus dados principais e períodos de pontificado: Reprodução de vídeo Globonews Papa Leão I (n. ? – m. 461) - Pontificado de 440 a 461. Conhecido como Leão Magno, destacou-se por sua teologia e por impedir a invasão de Roma por Átila, o Huno. Domínio público Papa LeÃ£o II (n. ? â?? m. 683) - Pontificado de 682 a 683. Nascido na SicÃ­lia, confirmou as decisÃµes do ConcÃ­lio de Constantinopla III e incentivou o canto gregoriano. DomÃ­nio pÃºblico Papa Leão IV (n. ? – m. 855) - Pontificado de 847 a 855. Natural de Roma, defendeu a cidade contra os sarracenos e restaurou igrejas importantes. PalauanLibertarian - wikimedia commons Papa Leão V (n. ? – m. 903) - Pontificado breve em 903. Nascido em Ardea, Itália, reinou apenas cerca de um mês antes de ser deposto e assassinado. Domínio público Papa Leão VI (n. ? – m. 929) - Pontificado de 928 a 929. Romano, seu governo foi curto e marcado pela influência de famílias nobres. Domínio público Papa LeÃ£o VII (n. ? â?? m. 939) - Pontificado de 936 a 939. TambÃ©m romano, promoveu reformas monÃ¡sticas e tentou apaziguar conflitos internos na ItÃ¡lia. =- Oleografia Panigati e Meneghini Milano wikimedia commons Papa Leão VIII (n. ? – m. 965) - Pontificado de 963 a 965. Romano, sua eleição foi marcada por disputas com o imperador Otão I, tornando-se uma figura controversa. Kikku33 - wikimedia commons Papa Leão IX (n. 1002 – m. 1054) - Pontificado de 1049 a 1054. Francês, iniciou a Reforma Gregoriana e enfrentou o Grande Cisma com a Igreja Ortodoxa. Domínio público Papa Leão X (n. 1475 – m. 1521) - Pontificado de 1513 a 1521. Florentino da família Médici, governou durante o início da Reforma Protestante. Domínio público Papa Leão XI (n. 1535 – m. 1605) Pontificado em 1605. Também florentino, teve um pontificado de apenas 27 dias, um dos mais curtos da história. Domínio público Papa Leão XIII (n. 1810 – m. 1903) - Pontificado de 1878 a 1903. Italiano de Carpineto Romano, ficou famoso pela encíclica "Rerum Novarum", que abordou os direitos dos trabalhadores. Domínio público Voltar Próximo

