Papa Leão XIV expressa solidariedade com a 'terra martirizada' de Gaza

O papa Leão XIV expressou neste domingo (21) a solidariedade da Igreja com a população da 'terra martirizada' de Gaza e declarou que "não há futuro baseado na violência, no exílio forçado, na vingança", ao final da oração dominical do Angelus na Praça de São Pedro.

"Toda a Igreja expressa sua solidariedade com os irmãos e irmãs que sofrem nesta terra martirizada", declarou o pontífice, no momento em que Israel intensifica novamente as operações militares no território palestino devastado por quase dois anos de guerra.

"Os povos precisam de paz", acrescentou Leão XIV.

