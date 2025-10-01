Trump publica vídeos racistas criados por IA para provocar oposição

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a gerar polêmica nesta semana ao compartilhar novos vídeos deepfake de líderes democratas, enquanto o governo federal se aproxima de uma paralisação iminente. As publicações foram geradas por inteligência artificial de teor racista zombando do líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries.

No vídeo, Jeffries aparece com bigode e sombrero, acompanhado de música mariachi, enquanto fala em uma entrevista à MSNBC criticando um vídeo anterior publicado pelo presidente – em que também era hostilizado. A postagem provocou críticas generalizadas por reproduzir estereótipos racistas.

Jeffries classificou o vídeo como “repugnante” e disse que “intolerância não leva a lugar nenhum”. Ele afirmou ainda que o presidente precisa se concentrar em governar, em vez de se envolver em ataques preconceituosos destinados a distrair o Congresso e o público.

Na segunda-feira, ele compartilhou um deepfake envolvendo Jeffries e o líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, mostrando-os em uma caricatura com música mariachi, bigodes e sombreros digitais. A postagem foi amplamente criticada como racista e vulgar, aumentando ainda mais a tensão entre republicanos e democratas no momento em que negociações de última hora tentavam evitar a paralisação do governo.

Durante uma coletiva na terça-feira, Jeffries desafiou Trump a confrontá-lo pessoalmente, em vez de recorrer a vídeos de IA para provocá-lo. O líder democrata afirmou que o comportamento errático e os ataques frívolos do presidente sugerem quem está contribuindo para a iminente paralisação do governo. A paralisação está prevista para iniciar na meia-noite de quarta-feira, afetando cerca de 750 mil funcionários federais e interrompendo serviços essenciais em todo o país.

As publicações continuam no ar.

Trump zomba de acordo com YouTube

Enquanto atacava Jeffries, Trump também aproveitou para se vangloriar de um acordo de US$ 24,5 milhões (R$ 130 milhões) com o YouTube, encerrando um processo judicial antigo. A maior parte do valor será destinada ao projeto do salão de baile da Casa Branca, atualmente em construção.

Horas após o anúncio, Trump publicou uma imagem criada por IA mostrando o CEO do YouTube, Neal Mohan, entregando um cheque gigante a um Trump triunfante do lado de fora da Casa Branca. A legenda dizia: “YouTube SE RENDE! Todo patriota banido merece justiça! Trump lutou pela liberdade de expressão e VENCEU!”

O acordo encerra uma disputa que começou após a suspensão da conta de Trump no YouTube em 2021, após os eventos de 6 de janeiro. A plataforma não admitiu irregularidades, e a política não será alterada.

Segundo o acordo, US$ 22 milhões serão destinados ao Trust for the National Mall, para o projeto do salão de baile, enquanto os US$ 2,5 milhões restantes serão divididos entre coautores do processo, incluindo a União Conservadora Americana e a autora Naomi Wolf.

