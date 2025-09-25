Assine
overlay
Início PlatôBr

‘Química’ com Trump e ida à ONU rendem 69 milhões de visualizações a Lula nas redes

Segundo a Ativaweb, de Alek Maracajá, postura de Lula na ONU teve 47 milhões de visualizações positivas

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado e Tatiana Farah
Guilherme Amado e Tatiana Farah
Repórter
25/09/2025 14:59

compartilhe

Siga no
x
‘Química’ com Trump e ida à ONU rendem 69 milhões de visualizações a Lula nas redes
‘Química’ com Trump e ida à ONU rendem 69 milhões de visualizações a Lula nas redes crédito: Platobr Politica

A participação de Lula na Assembleia Geral da ONU deu o maior pico digital do ano nas redes sociais do presidente. Um levantamento da Ativaweb, agência especializada em análise digital, mostrou que oito vídeos relacionados à agenda de Lula na ONU somaram 68,8 milhões de visualizações.

Segundo a análise, 68,4% das menções foram favoráveis à postura do Brasil e ao gesto de aproximação de Trump, somando 47 milhões de engajamento total, entre compartilhamentos, comentários, posts salvos, entre outros. As críticas foram de 9,3%, com 6,3 milhões de engajamento.

O post de maior impacto foi o que veiculou as declarações de Donald Trump de que sentiu uma “química” entre ele e Lula, com 12,4 milhões de visualizações.

“Lula encontrou na ONU o palco para se reposicionar digital e diplomaticamente. O encontro com Trump, ainda que rápido, teve um simbolismo enorme: mostrou Lula como figura aberta ao diálogo e reforçou sua imagem de liderança global”, afirmou o CEO da Ativaweb, Alek Maracajá.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay