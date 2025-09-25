‘Química’ com Trump e ida à ONU rendem 69 milhões de visualizações a Lula nas redes

A participação de Lula na Assembleia Geral da ONU deu o maior pico digital do ano nas redes sociais do presidente. Um levantamento da Ativaweb, agência especializada em análise digital, mostrou que oito vídeos relacionados à agenda de Lula na ONU somaram 68,8 milhões de visualizações.

Segundo a análise, 68,4% das menções foram favoráveis à postura do Brasil e ao gesto de aproximação de Trump, somando 47 milhões de engajamento total, entre compartilhamentos, comentários, posts salvos, entre outros. As críticas foram de 9,3%, com 6,3 milhões de engajamento.

O post de maior impacto foi o que veiculou as declarações de Donald Trump de que sentiu uma “química” entre ele e Lula, com 12,4 milhões de visualizações.

“Lula encontrou na ONU o palco para se reposicionar digital e diplomaticamente. O encontro com Trump, ainda que rápido, teve um simbolismo enorme: mostrou Lula como figura aberta ao diálogo e reforçou sua imagem de liderança global”, afirmou o CEO da Ativaweb, Alek Maracajá.