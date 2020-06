Conta de Trump é primeiro resultado ao se buscar 'racista' no Twitter

Cresce rejeição a Trump nos Estados Unidos (foto: Josh Edelson / AFP)

Ao buscar temo 'racist' no Twitter, Trump é primeira pessoa a ser exibida (foto: Reprodução)

A conta do presidente americanono Twitter aparece no topo dos resultados de buscas com a palavra "racista" (), de acordo com uma publicação, verificada pela AFP, do jornal britâniconesta quarta-feira (3).

A sugestão da rede social demonstra a indignação em torno do presidente, que tem mais de 80 milhões de seguidores, embora haja dúvidas sobre quantos usuários são verdadeiros.

Analistas indicaram que o resultado ocorre porque os opositores de Trump, mais do que críticos de qualquer outra conta do Twitter, o qualificaram como racista, embora a rede social não confirme ou negue que a indicação esteja correta.

Trump enfrentou fortes críticas por seus comentários durante os protestos contra a brutalidade policial, mas sempre negou ser racista.

O Twitter ofereceu poucas explicações, observando apenas que seus algoritmos de busca refletem o que está acontecendo na plataforma.

Em meio a uma guerra com as mídias sociais, que classifica como censura às vozes conservadoras, Trump assinou recentemente uma ordem executiva pedindo mais supervisão das plataformas de Internet, uma medida que seria de difícil aplicação.

Greg Sterling, editor-colaborador do site Search Engine Land, disse que o resultado sugere que "muitas pessoas estão usando as palavras 'racista' ou 'racismo' para responder ou descrever Donald Trump, ou que há um esforço conjunto para associar a conta de Trump a esses termos ".

Também é possível que um grande número de apoiadores que defendam Trump de acusações de racismo também usem a palavra 'racista' em suas respostas.

Sterling disse que o algoritmo de classificação do Twitter para tuítes individuais "usa uma variedade de informações, incluindo a data em que o tuíte foi publicado, sua relevância (personalização), o envolvimento do usuário com o tuíte, a presença de formatos adicionados (vídeo ou imagens) e muitas outras variáveis ".

No entanto, o analista observou que em 2007, um esforço conjunto conhecido como "bombardeio do Google" foi capaz de manipular os resultados da pesquisa do então presidente George W. Bush, para associá-lo ao termo "fracasso miserável" no mecanismo de busca até que a falha foi corrigida.

Kjerstin Thorson, professor de política e mídia social da Michigan State University, disse que entender as razões da associação e do racismo de Trump exigiria uma análise detalhada.

Embora tenha observado que "não é improvável que isso possa ser uma representação precisa do que as pessoas estão dizendo" no Twitter e que provavelmente não é tendencioso.

"As plataformas se esforçaram para evitar qualquer aparência de inclinação", disse ele.