Trump diz que se não ganhar o Nobel da Paz, será 'um insulto' aos EUA

AFP
AFP
30/09/2025 11:13

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira (30) que seria um "insulto" aos Estados Unidos se ele não recebesse o Prêmio Nobel da Paz por seu suposto papel na resolução de diversas guerras. 

"Você receberá o Prêmio Nobel?", perguntou Trump a si mesmo, e então respondeu: "De jeito nenhum. Eles o darão a um sujeito que não fez absolutamente nada". Mas não receber o prêmio "seria um grande insulto ao nosso país", acrescentou em uma reunião de oficiais militares de alto escalão dos Estados Unidos.

diplomacia eua paz politica premio

