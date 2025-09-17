Caindo de amores: noiva tropeça no altar e diverte convidados

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um momento que poderia ter sido um desastre no grande dia se tornou, na verdade, uma lembrança divertida e inesquecível. Uma noiva quase caiu ao caminhar pelo corredor de sua cerimônia, mas conseguiu se recuperar com graça, arrancando aplausos e risadas de todos os presentes.

O incidente foi compartilhado no fórum “Wedding Drama” do Reddit por um dos convidados, que estava na cerimônia e relembrou a cena. Ele classificou o momento como a “entrada triunfal da noiva... e uma queda ainda mais triunfal”. Ele não disse quando e nem onde o casamento aconteceu.

Conforme a publicação, todos os olhares estavam voltados para a noiva, descrita como “de tirar o fôlego”, enquanto a música da procissão tocava e as portas se abriam. Porém, ao dar o primeiro passo no salão, seu salto prendeu em algo, fazendo-a tropeçar.

“O tempo passa mais devagar. Ela escorrega, não com um estrondo total, mas tropeça o suficiente para agarrar o buquê com as duas mãos para se firmar, e um alto 'OH!' ecoa pelo salão”, descreveu o convidado.

O usuário explicou que a reação não foi isolada. “O salão inteiro reagiu coletivamente. Dava para ouvir cadeiras rangendo, talheres tilintando e alguns convidados gritando 'MEU DEUS!' como se fosse uma partida de futebol”, detalhou.

Felizmente, a noiva manteve a calma e respondeu ao tropeço com bom humor. Segundo o convidado, ela deu uma pequena volta para a plateia, riu do momento e continuou caminhando pelo corredor “como uma rainha” até encontrar o noivo.

O noivo, por sua vez, brincou com o incidente durante o discurso na recepção. “Ela caiu de amores por mim, literalmente”, declarou.

O convidado resumiu o momento: “Acabou sendo uma lembrança engraçada, mas juro que aquele deslize de 1,5 segundo pareceu um longa-metragem”.

Uma lição de bom humor

Outros usuários do Reddit elogiaram a noiva por sua reação positiva ao tropeço. Muitos destacaram que, se ela tivesse se irritado ou entrado em pânico, o incidente poderia ter se tornado um constrangimento para o grande dia.

“Este é, honestamente, o tipo de momento que se transforma em uma história de família lendária. Num segundo você é uma visão de branco, no outro você está lutando contra a gravidade com um buquê na mão. Parabéns a ela por se comportar como uma rainha. Nem todo mundo consegue cair e ainda se levantar como a realeza”, comentou um usuário.

“Parabéns à sua prima pela recuperação e por rir disso. Muitas noivas deixam algo assim estragar a noite inteira”, disse outro.

