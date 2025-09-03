Homem é expulso de show por se masturbar em público

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um homem foi preso durante o show da banda Korn, realizado na última quinta-feira (28/8) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ele foi flagrado se masturbando na arquibancada. O homem foi retirado do local por seguranças e acabou preso pela polícia.

A cena foi registrada em vídeo por outro espectador, que estava a poucas fileiras de distância. Nas imagens, é possível ouvir pessoas pedindo repetidamente para que o homem parasse. Uma bebida chegou a ser jogada nele, mas nada adiantou.

Outro fã se aproximou e deu um soco na nuca do homem. A agressão chamou a atenção dos seguranças, que intervieram imediatamente. Policiais presentes também atuaram, e o suspeito foi arrastado para fora do estádio.

Nos comentários do vídeo publicado no TikTok, que rapidamente viralizou, usuários relataram que o fã que agrediu o homem também foi retirado do local. Até o momento, a banda Korn, a administração do estádio e as autoridades locais não se pronunciaram sobre o caso.

Nas redes sociais, internautas reagiram com indignação, mas também com piadas, transformando o caso em meme.”Achei que ele só estava fazendo um solo de bateria maluco”, escreveu um perfil. “Ninguém ama tanto música quanto esse cara”, disse outro.

“Brincadeiras à parte, é uma cena perturbadora, ainda mais em um show com menores e famílias presentes”, observou um terceiro.

Formado em 1993, o Korn é um dos principais representantes do nu metal, gênero que mistura o peso do heavy metal com influências de hip-hop, funk e grunge. Conhecido por sucessos como "Freak on a Leash" e "Got the Life", o grupo segue lotando arenas nos Estados Unidos e no mundo.

Masturbação em público é crime?