Morre brasileiro que servia no Exército de Israel em Gaza; suspeita é de fogo amigo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste sábado (30) um brasileiro que atuava como sargento do Exército de Israel. Ariel Lubliner, 34, fazia parte de um batalhão logístico que atuava no sul da Faixa de Gaza.

De acordo com o jornal Times of Israel, as circunstâncias da morte dele estão sendo investigadas como um possível caso de fogo amigo. Uma investigação preliminar do Exército israelense indicou que ele foi morto por um disparo acidental feito por outro soldado.

No mesmo dia, outros sete soldados ficaram feridos na região, segundo o jornal.

O comunicado da morte do militar foi feito no X pelo ministro de Defesa israelense, Israel Katz. Segundo o ministro, o brasileiro tinha sido convocado para servir as Forças Armadas depois dos ataques terroristas do Hamas no dia 7 de outubro de 2023.

"Expresso meus mais profundos sentimentos à família do sargento", escreveu.

Lubliner, que emigrou para Israel há 10 anos, deixa esposa e um filho de nove meses. A família morava na cidade de Kiryat Bialik, no norte do país.

A entidade pró-Israel Stand with Us Brasil também lamentou a morte de Lubliner. "Sua morte representa não apenas uma perda imensa para sua família, mas também para todo o povo de Israel, que hoje soma 900 soldados caídos desde o início da guerra no enclave palestino", diz a nota.