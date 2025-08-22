Pessoa mais velha do mundo comemora aniversário de 116 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Ethel Caterham, reconhecida pelo Guinness World Records como a pessoa viva mais velha do mundo, celebrou 116 anos nessa quinta-feira (21/8). Nascida em 21 de agosto de 1909, a britânica atualmente mora em uma casa de repouso.

O mundo quando Ethel nasceu era muito diferente do que é hoje. Ela tinha 3 anos quando ocorreu o naufrágio do Titanic, em 1912. Aos 8 anos, aconteceu a Revolução Russa, em 1917. Ethel também presenciou duas guerras mundiais.

Na juventude, trabalhou como na Índia au pair (jovem que mora com uma família em outro país para cuidar de crianças) e, após o casamento com Norman Caterham, em 1933, viveu em Hong Kong e Gibraltar, acompanhando o marido, tenente-coronel do exército britânico. Norman morreu em 1976.

O casal teve duas filhas, Gem e Anne, que já morreram. Hoje, Ethel é avó de três netos e bisavó de cinco bisnetos. Caterham foi reconhecida como a pessoa mais velha do mundo em abril deste ano, após a morte da freira brasileira Irmã Inah Canabarro Lucas, que também viveu até os 116 anos. A morte dela foi em 30 de abril passado.

A casa de repouso onde Ethel mora fica em Lightwater, Surrey, e é administrada pela Hallmark Luxury Care Homes. "Ethel e sua família são muito gratos por todas as mensagens gentis e pelo interesse demonstrado a ela em sua comemoração de 116 anos este ano. Ethel optou novamente por não dar entrevistas, preferindo passar o dia tranquilamente com sua família para que possa aproveitá-lo em seu próprio ritmo. O Rei pode ser sua única concessão, compreensivelmente! Agradecemos novamente pelos seus gentis votos neste dia especial”, disse em comunicado.

O Guinness também celebrou a data. "Desejamos um feliz aniversário a Ethel Caterham! Honramos sua trajetória de vida recorde até agora e desejamos a ela tudo de bom em seus 116 anos”, comemorou em nota.

O segredo da longevidade

Em entrevista à Associated Press (AP), em maio, Ethel revelou seu segredo para viver tanto. “Nunca discuto com ninguém, eu ouço e faço o que gosto”, disse.

“A gente já pede à nutricionista para colocar as coisas que ele mais gosta”, declarou ao portal G1 Edgar Rodrigues, que coordena o lar para idosos onde vive João Marinho, em Apuiáres, no interior cearense. reprodução/instagram O brasileiro foi reconhecido como homem mais velho do mundo pelo instituto de pesquisa voltado para a longevidade LongeviQuest — juntamente com o Guinness Book. divulgação Natural de Maranguape, município da Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará, João Marinho assumiu a posição após o falecimento do britânico John Tinniswood (foto), que também tinha 112 anos e morreu no dia 25/11/24. reprodução De acordo com a organização, Neto é o único homem ainda vivo nascido em 1912. Antes, João Neto já era considerado o homem mais velho do Brasil e da América Latina. reprodução/instagram Segundo o ranking estabelecido pela LongeviQuest, outros dois brasileiros estão entre os cinco homens mais velhos do mundo no momento. Um deles é Josino Levino Ferreira (2º lugar), de 111 anos. reprodução/LongeviQuest O outro é Primo Olivieri, que ocupa a 5ª colocação do ranking de longevidade, com 110 anos. reprodução/LongeviQuest João Marinho Neto passou a infância ajudando o pai nas tarefas rurais, como cuidar do gado e colher frutas. Alex S Araujo wikimedia commons Durante essa época, mudou-se com a família para Apuiarés, no Ceará, onde reside até hoje na unidade de acolhimento Lar São Sebastião. divulgação A cidade tem pouco mais de 14 mil habitantes e localizada na microrregião do Médio Curu, no Norte Cearense. divulgação Ele vive no lar para idosos por conta de um problema de visão. Segundo a família, essa é a única questão de saúde do cearense. arquivo familiar “Ele mora lá e vive naturalmente bem, se alimenta bem, dorme bem, conversa, entende tudo, conhece todo mundo. Os filhos, ele conhece pela voz”, contou um dos filhos. arquivo familiar João era casado com Josefa Albano dos Santos, que morreu em 1994, quando tinha 74 anos. Sabine van Erp por Pixabay Juntos, eles tiveram quatro filhos: Antônio, José, Fátima e Vanda — esta última já falecida. Tempos depois, ele teve mais três filhos com outra mulher. arquivo familiar JÃ¡ John Tinniswood, britÃ¢nico que morreu recentemente, era reconhecido como o homem mais velho desde 2020. Nascido em Liverpool, ele vivia em uma casa de repouso e, segundo sua famÃ­lia, "faleceu rodeado por mÃºsica e carinho". divulgaÃ§Ã£o/guinness book Apaixonado pelo tradicional Liverpool FC, clube fundado 20 anos antes de seu nascimento, Tinniswood acompanhou todas as oito conquistas do time na Taça da Inglaterra e presenciou 17 dos 19 títulos da equipe na liga inglesa. Divulgação A partir de 2012, quando completou seu 100º aniversário, John Tinniswood passou a receber cartões de felicitação da rainha Elizabeth, que era 14 anos mais jovem que ele. Imagem Free de WikiImages por Pixabay Durante sua longa vida, Tinniswood testemunhou as duas Guerras Mundiais e contribuiu ao trabalhar no setor administrativo do Corpo de Pagamento do Exército. Domínio público Além disso, desempenhou funções logísticas, como a de rastrear soldados desaparecidos e coordenar o fornecimento de alimentos. reprodução/@guinnessworldrecords Em nota, o Guinness Book lamentou a morte do britânico: "Guinness World Records está entristecido em descobrir que John Tinniswood, o homem mais velho do mundo, morreu aos 112 anos". reprodução de capa Voltar Próximo

Em outra declaração ao Salisbury Journal, em 2011, ela aconselhou: "Diga sim a todas as oportunidades, porque você nunca sabe o que elas podem trazer. Tenha uma atitude mental positiva e coma tudo com moderação."

A britânica ainda está longe do recorde absoluto: a francesa Jeanne Louise Calment, considerada a pessoa mais velha já registrada, morreu em 1997, aos 122 anos e 164 dias.

