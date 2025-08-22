Pessoa mais velha do mundo comemora aniversário de 116 anos
A britânica Ethel Caterham nasceu em 1909 e vive em uma casa de repouso
Ethel Caterham, reconhecida pelo Guinness World Records como a pessoa viva mais velha do mundo, celebrou 116 anos nessa quinta-feira (21/8). Nascida em 21 de agosto de 1909, a britânica atualmente mora em uma casa de repouso.
O mundo quando Ethel nasceu era muito diferente do que é hoje. Ela tinha 3 anos quando ocorreu o naufrágio do Titanic, em 1912. Aos 8 anos, aconteceu a Revolução Russa, em 1917. Ethel também presenciou duas guerras mundiais.
Na juventude, trabalhou como na Índia au pair (jovem que mora com uma família em outro país para cuidar de crianças) e, após o casamento com Norman Caterham, em 1933, viveu em Hong Kong e Gibraltar, acompanhando o marido, tenente-coronel do exército britânico. Norman morreu em 1976.
O casal teve duas filhas, Gem e Anne, que já morreram. Hoje, Ethel é avó de três netos e bisavó de cinco bisnetos. Caterham foi reconhecida como a pessoa mais velha do mundo em abril deste ano, após a morte da freira brasileira Irmã Inah Canabarro Lucas, que também viveu até os 116 anos. A morte dela foi em 30 de abril passado.
A casa de repouso onde Ethel mora fica em Lightwater, Surrey, e é administrada pela Hallmark Luxury Care Homes. "Ethel e sua família são muito gratos por todas as mensagens gentis e pelo interesse demonstrado a ela em sua comemoração de 116 anos este ano. Ethel optou novamente por não dar entrevistas, preferindo passar o dia tranquilamente com sua família para que possa aproveitá-lo em seu próprio ritmo. O Rei pode ser sua única concessão, compreensivelmente! Agradecemos novamente pelos seus gentis votos neste dia especial”, disse em comunicado.
O Guinness também celebrou a data. "Desejamos um feliz aniversário a Ethel Caterham! Honramos sua trajetória de vida recorde até agora e desejamos a ela tudo de bom em seus 116 anos”, comemorou em nota.
O segredo da longevidade
Em entrevista à Associated Press (AP), em maio, Ethel revelou seu segredo para viver tanto. “Nunca discuto com ninguém, eu ouço e faço o que gosto”, disse.
Em outra declaração ao Salisbury Journal, em 2011, ela aconselhou: "Diga sim a todas as oportunidades, porque você nunca sabe o que elas podem trazer. Tenha uma atitude mental positiva e coma tudo com moderação."
A britânica ainda está longe do recorde absoluto: a francesa Jeanne Louise Calment, considerada a pessoa mais velha já registrada, morreu em 1997, aos 122 anos e 164 dias.
Quais são as pessoas mais velhas do mundo na data de hoje?
- Ethel Caterham - 116 anos - Reino Unido (nascida em 21/08/1909)
- Marie-Rose Tessier - 115 anos e 93 dias - França (nascida em 21/05/1910)
- Naomi Whitehead - 114 anos e 329 dias - Estados Unidos (nascida em 26/09/1910)
- Izabel Rosa Pereira - 114 anos e 312 - Brasil (nascida em 13/10/1910)
- Lucia Laura Sangenito - 114 anos e 272 - Itália (nascida em 22/11/1910)
- Klavdiya Gadyuchkina - 114 anos e 260 dias - Rússia (nascida em 05/12/1910)
- Andrée Bertoletto - 114 anos e 232 dias - França (nascida em 01/01/1911)
- Yolanda Beltrão de Azevedo - 114 anos e 220 dias - Brasil (nascida em 13/01/1911)
- Mary Harris - 114 anos e 100 dias - Estados Unidos (nascida em 13/05/1911)
- Shigeko Kagawa - 114 anos e 85 dias - Japão (nascida em 28/05/1911)