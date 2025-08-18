Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega é acusado de quatro estupros

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/08/2025 10:11

compartilhe

Siga no

Marius Borg Høiby, filho mais velho da princesa Mette-Marit da Noruega, foi acusado de quatro supostos estupros, anunciou a Procuradoria-Geral nesta segunda-feira (18). 

No total, Marius Borg Høiby é acusado de 32 crimes. Além dos quatro estupros, ele foi acusado de maus-tratos a pessoas próximas e de gravar imagens sem consentimento, explicou o procurador-geral da Noruega, Sturla Henriksbø, em coletiva de imprensa.

cbw/avl/mb/aa/fp

Tópicos relacionados:

noruega policia realeza

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay