Zuckerberg domina bairro e cria condomínio milionário; vizinhos reclamam
CEO da Meta comprou 11 casas em um pacato bairro, onde implementou segurança privada e realiza festas
Imagine ser vizinho de um dos homens mais ricos do mundo. Muita gente pode até gostar da ideia, mas não é o caso de quem mora próximo ao CEO da Meta, Mark Zuckerberg. Ele e a esposa, Priscilla Chan, mudaram-se em 2011 para o Bairro Crescent Park, em Palo Alto, nos Estados Unidos. Mas, desde então, ele comprou outras 11 casas na região, criando uma espécie de condomínio de luxo a céu aberto, com festas barulhentas e segurança privada.
Segundo o New York Times, o bilionário desembolsou US$ 110 milhões (R$ 600 milhões) para adquirir as novas casas, muitas das quais ele mantém desocupadas. Uma investigação do Daily Mail mostrou que cinco propriedades foram transformadas em um extenso e luxuoso condomínio para sua família, composto por sua residência principal, casas de hóspedes, jardins exuberantes, uma quadra de pickleball e uma piscina com piso retrátil para festas.
O complexo também inclui um centro de entretenimento, uma área para eventos ao ar livre e até uma escola particular para 14 crianças. No centro da propriedade, foi instalada uma estátua de mais de dois metros de altura dedicada a Priscilla Chan.
A situação não agradou os vizinhos. Os moradores da região relatam que a transformação do bairro gerou conflitos e tensões. Michel Kieschnick, vizinho cuja casa é cercada em três lados pela propriedade de Zuckerberg, chamou o movimento dele de ocupação. “Nenhum bairro quer ser ocupado. Mas foi exatamente isso que eles fizeram. Eles ocuparam o nosso bairro”, disse ao Daily Mail.
Um dos pontos mais polêmicos é a expansão do espaço subterrâneo. As licenças de construção obtidas pela prefeitura se referem a essas áreas como “porões”. No entanto, os vizinhos acusam Zuckerberg de ter construído bunkers com 650 metros quadrados de espaço adicional. Essas estruturas abrigam cinema particular e áreas de lazer exclusivas.
Além disso, o bilionário instalou um sistema rígido de vigilância ao redor do condomínio. Câmeras foram posicionadas nas casas com vista para propriedades vizinhas e equipes de segurança monitoram rigorosamente quem passa pelas calçadas, chegando a interrogar visitantes sobre seus motivos. Moradores relatam que as câmeras foram ajustadas apenas após reclamações formais.
As festas realizadas na propriedade também são motivo frequente de reclamações. Eventos como o casamento do casal contam com serviço de manobrista para convidados que chegam em trajes formais, smokings e até fantasias, quando o tema exige. A música costuma ser alta e prolongada, o que leva vizinhos a ligar repetidamente para a polícia — que, segundo eles, raramente responde. Nessas ocasiões, as ruas frequentemente ficam bloqueadas por dias devido à circulação de equipamentos e veículos dos funcionários.
Os moradores também mencionam que as entradas de veículos são frequentemente bloqueadas por equipamentos de construção e que houve casos de pneus furados por entulho e retrovisores de carros arrancados. Os carros dos funcionários do condomínio costumam ser estacionados em frente às casas dos vizinhos, causando incômodo e reclamações.
Expansão
De acordo com os vizinhos, Zuckerberg tinha planos de demolir quatro casas para aumentar a residência principal. Embora o Conselho de Revisão Arquitetônica da cidade tenha rejeitado a proposta, o CEO da Meta seguiu com obras parciais para evitar novas aprovações formais, estendendo as obras por oito anos, com grande impacto no bairro.
Segundo um porta-voz do casal, as medidas de segurança reforçadas foram adotadas após ameaças específicas e críveis contra Zuckerberg. Ele negou que as câmeras estivessem direcionadas aos vizinhos e afirmou que, sempre que solicitados, os ajustes são feitos. O porta-voz também disse que os funcionários são incentivados a usar caronas compartilhadas para minimizar o impacto no estacionamento da rua.
A prefeitura de Palo Alto defende que todas as licenças concedidas seguem o código municipal e negou qualquer tratamento preferencial ao casal. No entanto, membros do Conselho Municipal manifestam preocupação de que, apesar da legalidade das ações, o “espírito” da cidade — que valoriza a convivência comunitária — esteja sendo desrespeitado.
Apesar dos conflitos, alguns gestos foram feitos para amenizar a relação, como a troca dos carros dos seguranças por veículos elétricos silenciosos e o envio de presentes aos vizinhos antes de festas barulhentas, como garrafas de espumante, chocolates, donuts e fones de ouvido com cancelamento de ruído.
Além disso, embora a família não participe das festas do bairro, ele enviou um carrinho de sorvete para a última comemoração. A atitude foi vista como uma tentativa de criar uma relação mais amistosa.
Qual o valor da fortuna de Mark Zuckerberg?
- A fortuna dele é estimada em US$ 267 bilhões, segundo a Forbes. Isso equivale a R$ 1,468 trilhão;
- Ele é um dos homens mais ricos do mundo, frequentemente figurando entre os top 5 bilionários globais;
- A fonte principal da riqueza de Zuckerberg vem da Meta Platforms, empresa controladora do Facebook, Instagram, WhatsApp e outros produtos digitais da qual ele é fundador e CEO;
- Zuckerberg fundou o Facebook em 2004 e seu patrimônio cresceu exponencialmente com a valorização das ações da empresa e expansão dos negócios digitais;
- Além das ações da Meta, ele investe em imóveis (como o complexo em Palo Alto), tecnologia e outras startups.