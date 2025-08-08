Assine
Internacional

Nova função do Instagram que compartilha localização deixa usuários em alerta

08/08/2025 19:50

Uma nova função do Instagram que compartilha a localização deixou em alerta nesta semana usuários da rede social, que apontam que ela poderia colocar pessoas em risco ao revelar seu paradeiro sem o seu conhecimento.

O Instagram adicionou uma opção que compartilha localizações em um mapa, semelhante a uma função que seu concorrente Snapchat oferece desde 2017. Dezenas de vídeos e publicações contendo críticas à nova função circulavam hoje nas redes sociais, somando milhares de visualizações.

"A minha estava ativada e o endereço da minha casa aparecia para todos os meus seguidores", publicou a usuária Lindsey Bell, em resposta a um alerta feito pela estrela do reality show "The Bachelor" Kelley Flanagan. "Desativei assim que soube, mas me senti muito mal com isso", acrescentou Lindsey.

Em vídeo publicado na rede social TikTok, Kelley chama a nova função do Instagram de perigosa e mostra como garantir que ela esteja desativada.

Diante da magnitude das críticas, o diretor-executivo do Instagram, Adam Mosseri, tentou ontem tranquilizar os usuários: "Esclarecimento rápido sobre o Friend Map: sua localização será compartilhada apenas se você decidir compartilhá-la, e, caso o faça, ela pode ser compartilhada apenas com um grupo limitado de pessoas que você escolher. Para começar, o compartilhamento de localização está totalmente desativado."

A função foi criada para que o usuário possa se conectar melhor com seus amigos compartilhando publicações de "lugares legais", explicou o Instagram em seu blog.

