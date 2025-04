Instagram testa ferramenta para usuário compartilhar localização

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instagram começou a testar uma ferramenta para compartilhar a localização em tempo real com todos os seguidores. A atualização ganhou destaque em vídeos de tiktokers, como um alerta de risco de privacidade, mas ainda não está em testes no Brasil, de acordo com nota da rede social de fotos.

O recurso Instagram Map, em teste no Uruguai e na Argentina, só é ativado caso a pessoa queira, ficando desativado por padrão.

"Os usuários precisam escolher compartilhar sua última localização ativa com um grupo específico de pessoas, podendo desativá-lo a qualquer momento", afirma a Meta.

"Estamos desenvolvendo essa funcionalidade com foco na segurança, incluindo formas simples de controlar quem pode ver sua localização, ocultar locais específicos (como o local de trabalho) e lembrar os usuários de compartilhar sua localização apenas com pessoas em quem confiam", acrescenta.

A nova ferramenta remete ao recurso Snap Map, lançado em 2017 pelo concorrente Snapchat. Este é usado, sobretudo nos Estados Unidos, para facilitar o encontro de amigos durante shows, eventos e passeios.

Nos locais em que a funcionalidade está em teste, a pessoa que escolheu ligar o Instagram Map ainda pode voltar a omitir a sua localização recorrendo aos seguintes passos:

Clique no Mapa no aplicativo.

Selecione o botão "Modo Stealth".

Outra opção é desativar completamente o compartilhamento de localização por meio do Instagram, o que também inviabiliza o compartilhamento de localização em mensagens privadas.

Para isso:

Acesse a página Configurações;

Depois, Privacidade e Segurança;

Escolha a aba Serviços de localização;

Em, Pesquisar no Instagram selecione a opção "Nunca".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia