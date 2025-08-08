Empresário ameaça comissária de bordo de estupro durante voo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O empresário britânico de origem paquistanesa Salman Iftikhar foi condenado a 15 meses de prisão nesta terça-feira (5/8) por ameaçar estuprar uma comissária de bordo durante o voo. Ele também proferiu falas violentas para o restante da tripulação a bordo de um avião da Virgin Atlantic, que ia de Londres, Inglaterra, para Lahore, no Paquistão. O crime ocorreu em 7 de fevereiro de 2023.

O empresário, passageiro da primeira classe, começou os ataques durante o primeiro serviço de refeições do voo, que tinha duração de oito horas. Iftikhar, que viajava com a esposa e três filhos, estava visivelmente embriagado e iniciou um comportamento agressivo.

Segundo o NY Post, o empresário tomou champanhe no bar do avião e, de forma desrespeitosa, pegou gelo com as mãos, contrariando as orientações da tripulação. Ele foi confrontado e orientado para voltar ao seu assento.

No entanto, ele reagiu com hostilidade, xingando os comissários e os acusando de racismo. “"Não me diga o que fazer, sua racista de merda”, gritou.

O auge ocorreu quando ameaçou a comissária de bordo Angie Walsh, dizendo que ela seria “arrastada pelos cabelos para fora do seu quarto, estuprada em grupo e incendiada”, referindo-se ao hotel onde a tripulação ficaria hospedada em Lahore, o Avari Lahore Hotel.

A comissária, que trabalha na Virgin Atlantic há 37 anos, testemunhou que o episódio a traumatizou profundamente, levando-a a se afastar do trabalho por mais de um ano. “Nunca em toda minha carreira eu tive tanta incerteza e medo. Este incidente tirou de mim o que mais amava”, declarou Walsh durante a audiência.

No ataque Iftikhar também tentou agredir fisicamente o comissário Tommy Merchant, chegando a agarrá-lo pelo colarinho e proferir ameaças. A tripulação acionou o sinal de cinto de segurança e notificou a cabine de comando, mas o empresário continuou hostil e desafiador até o pouso, em Lahore.

Apesar da gravidade dos fatos, as autoridades paquistanesas não detiveram Iftikhar no desembarque. A prisão só ocorreu mais de um ano depois, em 16 de março de 2024, na luxuosa residência do empresário em Iver, Inglaterra, avaliada em US$ 1,2 milhão (R$ 6,51 milhões).

Iftikhar admitiu as ameaças contra a comissária, mas negou as acusações de agressão contra Merchant. O advogado alegou que ele sofria de “amnésia por perda de sangue” durante o episódio. No entanto, não deu detalhes de como ele teria perdido sangue.

Iftikhar é diretor e fundados da empresa de recrutamento Staffing Match. Desde a prisão do empresário, ela acumulou dívidas de quase US$ 23 milhões (R$ 124 milhões) e declarou falência.

A Virgin Atlantic emitiu comunicado reafirmando seu compromisso com a segurança e o respeito a passageiros e tripulação, reforçando a política de tolerância zero para qualquer comportamento abusivo a bordo. A companhia também destacou o profissionalismo e a coragem da comissária Angie Walsh no enfrentamento da situação.

Em meio à condenação, a esposa do empresário, a modelo e empresária Abeer Rizvi, usou as redes sociais para defender o marido, afirmando que os problemas de saúde mental dele explicariam o comportamento agressivo.

“Saúde mental não é brincadeira. Por trás de cada história, há uma dor que você não vê”, escreveu Rizvi, pedindo empatia antes de qualquer julgamento.

Iftikhar foi condenado pela agressão a Angie Walsh. No entanto, ele foi inocentado das acusações de agressão e ameaças de morte de Merchant.

