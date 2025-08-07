Avião ambulância colide com casas no Quênia e deixa ao menos seis mortos

Pelo menos seis pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas quando um avião ambulância colidiu, na tarde desta quinta-feira (7), contra algumas casas nos arredores de Nairóbi, informaram as autoridades locais.

No avião, "perdemos quatro pessoas, incluindo o piloto. Houve feridos graves e também duas mortes na casa onde ele caiu", declarou à imprensa Henry Wafula, administrador do condado de Kiambu, onde ocorreu o acidente.

Wafula também informou que duas pessoas, entre elas uma idosa, ficaram gravemente feridas e foram levadas para um hospital.

No local do acidente, restaram apenas fragmentos espalhados da aeronave e casas completamente destruídas pelo impacto, constatou uma equipe da AFP.

O avião, que havia partido de um pequeno aeroporto no centro de Nairóbi, tinha como destino Hargeisa, na região separatista somali chamada Somalilândia, informou em um comunicado a empresa de ambulâncias aéreas AMREF Flying Doctors, proprietária da aeronave.

"Estamos cooperando com as autoridades aeronáuticas e equipes de emergência para apurar os fatos", acrescentou no comunicado Stephen Gitau, diretor da empresa.

"Perdi tudo", relatou entre lágrimas Margaret Wairimu, cuja casa foi completamente destruída pelo fogo. "Mas, graças a Deus, meus filhos não estavam por perto", acrescentou.

