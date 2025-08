Turistas escapam por pouco de tragédia ao tirar foto na praia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O que era para ser apenas uma foto romântica quase terminou em tragédia. Ben Walsh e Laura Taylor posavam para uma foto durante um passeio em família pelo calçadão na praia de Gourock, em Inverclyde, na Escócia, quando o corrimão onde estavam encostados desabou. Ben ficou pendurado de cabeça para baixo, acima de uma queda de 4,5 metros, e só sobreviveu graças à ajuda da família e de dois desconhecidos que o puxaram pelos tornozelos.

“Não tenho palavras para agradecer ao casal que ajudou a salvar minha vida. Poderia facilmente ter morrido”, disse Ben ao The Mirror. “Não consegui dormir naquela noite de tanto repassar tudo na minha cabeça”, ressaltou.

Laura conseguiu registrar o exato momento em que o corrimão cedeu. No entanto, as imagens não foram compartilhadas. O casal estava na região antes de embarcar em uma balsa para Argyll, durante uma viagem de moto pelo país. A queda aconteceu próximo à orla, em uma área com vista panorâmica do mar.

Ben conseguiu se salvar ao prender a perna em um dos postes de sustentação. “Foi como um pesadelo. Laura foi para frente e eu para trás. Caí em direção à borda, mas consegui enrolar a perna no poste”, contou.

O alívio só veio quando Laura e os pais de Ben gritaram por socorro e, com a ajuda de dois transeuntes, conseguiram puxá-lo de volta à segurança. “A mulher correu até a parte de baixo para tentar ajudar caso eu caísse. A adrenalina subiu, e de alguma forma eu sobrevivi”, agradeceu.

Após o susto, Ben fotografou o corrimão quebrado e denunciou o caso à prefeitura. Ele disse ter ficado apreensivo com a condição estrutural das barreiras da orla e cobrou uma investigação. “O que mais me preocupa é que esse corrimão parecia ter sido soldado recentemente. Então, algum tipo de reparo já havia sido feito. Isso poderia ter acontecido com uma criança ou um idoso, que talvez não tivessem a mesma sorte”, refletiu.

Ben contou que conseguiu recolocar parte do trilho e sinalizar o local com um cone de trânsito antes de fazer a denúncia. No dia seguinte, a prefeitura isolou a área do acidente.

Em nota, o Conselho de Inverclyde afirmou estar ciente do incidente e destacou que já realiza um programa de inspeções e reparos nas grades da orla. “Uma revisão está em andamento para determinar a causa do problema neste local e garantir que quaisquer ações de acompanhamento necessárias sejam tomadas”, afirmou.