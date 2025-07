Escócia implementa medidas de segurança para viagem de Trump que mistura diplomacia com golfe

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chega nesta sexta-feira (25) à Escócia, em uma visita que combinará diplomacia com sua grande paixão, o golfe, e que será marcada por um enorme dispositivo de segurança e por vários protestos previstos.

O magnata republicano planeja passar sua estadia entre dois campos de golfe localizados à beira-mar, propriedade de sua família, em Turnberry e Aberdeen.

A chegada de Trump à Escócia está prevista para as 20h20 (16h20 em Brasília) desta sexta-feira. Segundo a Casa Branca, ele não tem eventos públicos programados para este fim de semana.

A polícia escocesa anunciou uma operação de segurança importante em face dos protestos convocados em Edimburgo e Aberdeen, e próximos aos seus campos de golfe.

Trump deve se afastar em algum momento dos campos de golfe para se reunir com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, mas ainda não há detalhes sobre o encontro.

O líder trabalhista, que não tem fama de ser um apaixonado por golfe, está mais interessado em abordar outros temas, como a política comercial.

Os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram um acordo comercial em maio, mas Londres está preocupada com a intenção declarada de Trump de "refiná-lo".

Starmer tentará reforçar o bom relacionamento que tem com o imprevisível líder republicano, com o qual conseguiu evitar as tarifas exorbitantes que foram impostas a outros países.

A guerra em Gaza também surge como um tema na agenda, em um momento em que cresce a indignação pela crise humanitária decorrente do conflito entre Israel e Hamas, e Starmer está sob pressão após o presidente francês, Emmanuel Macron, ter anunciado na quinta-feira que reconhecerá o Estado palestino.

Trump, de 79 anos, planeja retornar ao Reino Unido em setembro para uma segunda visita oficial de Estado — a primeira foi em 2019 — por convite do rei Charles III, que promete ser grandiosa.

O primeiro-ministro da Escócia, John Swinney, afirmou que este território "compartilha uma forte amizade com os Estados Unidos que remonta a séculos".

Swinney anunciou que se reunirá com Trump e que a viagem do presidente americano é uma oportunidade para que a Escócia "faça sua voz ser ouvida sobre questões importantes, como guerra e paz, justiça e democracia".

Durante uma visita anterior em 2023, Trump afirmou que se sente em casa na Escócia, onde sua mãe Mary Anne MacLeod cresceu antes de emigrar aos Estados Unidos aos 18 anos.

Essa declaração de afeto não impedirá a realização de protestos no sábado contra sua visita em Edimburgo e Aberdeen.

Residentes, ambientalistas e autoridades locais também expressaram seu descontentamento pela construção de um campo de golfe pelos filhos de Trump em Balmedie, uma pequena cidade ao norte de Aberdeen.

Este é apenas um dos múltiplos projetos da holding familiar em todo o mundo, sobre os quais Trump já não tem controle legal.

No entanto, seus opositores acusam o magnata de conflitos de interesse e de usar sua posição de influência como presidente dos Estados Unidos para promover investimentos privados de sua família, especialmente no exterior.

A ONG americana Cidadãos pela Responsabilidade e Ética em Washington (CREW) denunciou em maio que já havia 21 projetos internacionais de desenvolvimento do grupo Trump desde o início de seu segundo mandato.

