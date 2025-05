Homem é empalado ao tirar selfie em famoso ponto turístico

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um turista se empalou em uma grade de metal no Coliseu, na Itália, enquanto tentava tirar uma selfie, durante um passeio no ponto turístico na última sexta-feira (2/5). De acordo com a imprensa internacional, o homem de 47 anos ficou mais de 20 minutos pendurado no local até ser socorrido.

Ao ver a cena, os outros visitantes chamaram os paramédicos. Acredita-se que o homem tenha escalado a grade, que margeia os arcos do monumento romano, na tentativa de obter uma visão melhor ou tirar uma selfie.

Ele gritou até perder a consciência e então ficou pendurado, inconsciente, na grade, em cenas aterrorizantes testemunhadas por multidões de turistas, segundo relatos. O americano radicado em Taiwan perfurou a coluna e precisou levar 80 pontos. Ele foi levado a um hospital local, onde segue internado em estado grave, mas estável.

O Coliseu é uma das construções mais emblemáticas da Roma Antiga . Construído entre 72 e 80 d.C. durante o reinado dos imperadores Vespasiano e Tito, essa gigantesca arena oval foi um símbolo do poder e da grandeza da Roma Antiga. Sung Rae Kim por Pixabay O Coliseu foi um dos maiores anfiteatros já construídos, com capacidade para abrigar cerca de 50 mil a 80 mil espectadores. Spencer Davis Unsplash O Coliseu foi projetado para sediar diversos tipos de eventos públicos. A construção utilizou concreto, travertino (calcário), tijolos, mármore e ferro, combinando materiais resistentes para suportar grandes multidões e combates intensos. axe20 por Pixabay Era um palco para espetáculos grandiosos e sangrentos, que serviam para entreter e impressionar o povo romano. Free for commercial use,/ pxfuel.com Além dos combates de gladiadores, o Coliseu recebia caçadas de animais exóticos, execuções e até batalhas navais simuladas, conhecidas como "naumachiae" — nesse caso, o piso era inundado com água. Spencer Davis Unsplash Em 2021, uma série de escavações realizadas no Coliseu revelou uma informação curiosa: os tipo des petiscos que eram consumidos na arena durante os espetáculos. chipili por Pixabay Os arqueólogos encontraram vestígios que apontam que alimentos como nozes, uvas, figos e amoras faziam sucesso no local. reprodução/x @DrJEBall A escavação também revelou ossadas de animais usados nas batalhas. Na época, havia leões, tigres, elefantes, ursos, rinocerontes e até crocodilos na arena, trazidos de diversas partes do Império Romano para lutas e caçadas simuladas. WikimediaImages por Pixabay O design do Coliseu é considerado uma obra-prima da engenharia romana. Ele apresenta uma estrutura elíptica com quatro andares, cada um decorado com colunas de estilos diferentes. stbucher por Pixabay O estilo arquitetônico do Coliseu é romano clássico, misturando ordens dóricas, jônicas e coríntias, com um design inovador de arquibancadas e acessos para o público. WikimediaImages por Pixabay Sob a arena, havia um intrincado sistema de túneis e câmaras, onde eram mantidos animais selvagens, gladiadores e equipamentos. Claire Wollen por Pixabay O sistema de túneis do Coliseu, chamado hipogeu, era uma estrutura subterrânea de dois andares com corredores, gaiolas e elevadores para levar gladiadores e animais à arena. Imagem Freepik Os imperadores do auge do Coliseu incluíram Vespasiano (iniciou a construção, foto), Tito (inaugurou), Domiciano, Trajano e Marco Aurélio, todos promovendo espetáculos grandiosos. shakko wikimedia commons O Coliseu recebeu batalhas entre os séculos I e VI d.C., com seu auge entre os anos 80 e 400 d.C., até ser gradualmente desativado devido à queda do Império Romano. Imagem de Franck Barske por Pixabay Portanto, após séculos de uso, o Coliseu começou a entrar em decadência, sendo utilizado como fonte de material de construção para outros edifícios, além de ter sofrido com saques e terremotos. www-erzetich-com por Pixabay Hoje, o Coliseu é um dos principais destinos turísticos de Roma e um Patrimônio Mundial da UNESCO, fazendo parte do Centro Histórico da cidade, que também reúne outros patrimônios como o Fórum e o Panteão. Sung Rae Kim por Pixabay Sucesso de bilheteria nos cinemas, o filme "Gladiador 2" traz mais uma vez cenas de luta no Coliseu de Roma. E voltou a chamar atenção para esse monumento histórico que é um dos mais visitados da cidade. Reprodução de vídeo O filme é sequência do primeiro "Gladiador" , lançado no ano de 2000 e que deu o Oscar ao ator Russell Crowe por sua interpretação do protagonista Maximus (que é lembrado no segundo filme). Reprodução / Gladiador Voltar Próximo

O turista estava em Roma com familiares e amigos por vários dias antes do acidente. Ele foi interrogado pela polícia italiana no domingo, mas não foram divulgados detalhes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os amigos, que estavam com o homem, também prestaram depoimento, mas não explicaram por que ele tentou subir no corrimão. Em 2021, dois turistas americanos foram multados no equivalente a R$ 5 mil por entrarem no Coliseu à noite para beber cerveja dentro do maior símbolo do império romano.