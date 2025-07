Academia veta mulheres com mais de 25 anos em horários de pico

Uma academia localizada na cidade de Lancashire, no noroeste da Inglaterra, anunciou que não permitirá a presença de mulheres mais velhas do que 25 anos de idade nas dependências no local, entre os horários de 15h30 e 19h em dias de semana. A ausência do público específico por lá foi decidida para que "jovens associadas sejam melhor atendidas", conforme comunicado interno exposto pelo jornal Metro.

O portal britânico relatou que a polêmica surgiu após o compartilhamento do comunicado por parte de uma cliente, em um fórum de mães. Diante do ocorrido, a academia emitiu uma mensagem aos clientes em relação às limitações impostas.

Como justificativa, a academia argumentou que "é preciso de um espaço dedicado e confortável durante os horários de pico após as aulas e no início da noite”.

