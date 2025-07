Após polêmicas, MC Daniel treina escoltado no Rio de Janeiro

Em meio a um verdadeiro furacão de polêmicas, o funkeiro MC Daniel decidiu não abrir mão da rotina de treinos — mas com reforço na segurança. Na última segunda-feira (14/7), por volta das 11h da manhã, o cantor foi flagrado malhando na unidade da Smart Fit Riachuelo, localizada na Lapa, região central do Rio de Janeiro, acompanhado de um segurança particular.

De acordo com fontes da coluna Fábia Oliveira, a presença do artista causou rebuliço entre os frequentadores. O segurança que o acompanhava impediu que outras pessoas se aproximassem do cantor e até mesmo utilizassem os aparelhos próximos a ele. A atitude foi vista como exagerada por quem estava no local, mas parece ter sido a forma encontrada por MC Daniel para manter a rotina sob controle em meio à pressão pública.

Fim do relacionamento e sequência de acusações contra Mc Daniel

Desde que anunciou o término com a influenciadora Lorena Maria, o nome do cantor tem sido envolvido em uma sequência de acusações delicadas. O estopim veio após Rapha Werneck, amigo próximo da ex-companheira do artista, publicar stories em tom de desabafo. Nas postagens, o empresário disparou duras críticas a MC Daniel, chamando-o de “tóxico, abusivo, agressivo e narcisista”.

A repercussão foi imediata. Pouco tempo depois, a própria Lorena Maria usou as redes sociais para se posicionar. Em um texto direto, ela negou as acusações feitas por Werneck e pediu respeito para seguir em paz com a vida após o término.

Confusão com fotógrafa do parto também vem à tona

Outro ponto sensível na atual fase do funkeiro envolve a fotógrafa Aline Morais, responsável por registrar o nascimento do filho de MC Daniel com Lorena. Em conversa com a coluna, a profissional relatou que viveu um episódio caótico durante o trabalho e alegou ter sido agarrada pelo braço pelo cantor durante o parto. Segundo ela, a experiência foi tão traumática que afetou diretamente sua saúde mental.

No entanto, o cantor resolveu rebater publicamente as declarações da fotógrafa. Em seus stories publicados na terça-feira (15/7), MC Daniel acusou Aline Morais de ter sido “invasiva” e “desrespeitosa” com a família naquele momento tão íntimo. “A fotógrafa já tinha pedido desculpas pra mim, pra Lorena e pras nossas mães, por todo o desconfortável que ela causou, sendo invasiva”, declarou. Ele ainda disse que o material entregue por ela ficou aquém do esperado.

