Mulheres confundem sigla em cardápio e pagam conta cinco vezes mais cara

Um jantar despretensioso entre amigas acabou virando uma publicação com milhões de visualizações. Três jovens foram surpreendidas ao pagar US$ 154 (cerca de R$ 850) por pratos que, segundo elas, deveriam custar entre US$ 20 e US$ 30 (entre R$ 111 e R$ 167) cada. Tudo graças a uma sigla que passou batida no cardápio de um restaurante na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

A confusão aconteceu quando Aribella Menold e suas irmãs escolheram uma carne cujo preço estava indicado como “mkt”. Sem saber o que significava, elas assumiram que se tratava de algo dentro da faixa de preços comum do restaurante — até que a conta chegou.

“Achávamos que o preço seria algo em torno de US$ 20 a US$ 30”, contou Aribella à revista Newsweek. No entanto, elas pediram duas carnes por US$ 52 (R$ 289) cada. Além de uma salada por US$ 28 (R$ 156), um frango grelhado de US$ 11 (R$ 61), um sanduíche de queijo grelhado infantil por US$ 10 (R$ 55) e um refrigerante por US$ 3 (R$ 16).

Os pedidos totalizaram US$ 145 (R$ 807). Com as taxas, o valor total chegou aos R$ 850. O susto foi tão grande que ela resolveu compartilhar a experiência no TikTok. No vídeo, o grupo aparece visivelmente abalado com a surpresa.

O termo "mkt", na verdade, é uma abreviação de "market price", ou "preço de mercado". Muito usado em restaurantes americanos, ele indica que o valor do prato varia conforme o preço do ingrediente principal naquele dia. No caso das jovens, esse detalhe quase quintuplicou o que esperavam pagar — de cerca de R$ 160 para aproximadamente R$ 850.

Felizmente, o avô delas bancou a conta, poupando o trio de um rombo no orçamento.