Trump 'agradece' Irã por avisar ataque no Catar com antecedência

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã avisou sobre os ataques à base aérea de Al Udeid, em Doha no Catar, nesta segunda-feira (23/6). Segundo o republicano, nenhum norte-americano foi ferido, e “quase nenhum” dano foi feito na base que abriga cerca de 10 mil soldados e o Comando Central dos EUA na região.

“Mais importante ainda, eles tiraram tudo do seu 'sistema', e, esperançosamente, não haverá mais ódio”, ironizou Donald Trump em uma publicação nas suas redes sociais.

“Quero agradecer ao Irã por nos avisar com antecedência o ataque, o que tornou possível que nenhuma vida fosse perdida e que ninguém ficasse ferido. Talvez o Irã possa agora avançar para a paz e a harmonia na região, e encorajarei entusiasticamente Israel a fazer o mesmo”, completou o presidente dos EUA.

O ataque foi confirmado pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que afirmou ser uma retaliação aos ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas no fim de semana. A guarda também destacou que qualquer ato de agressão será “combatido com a força”, declarando que as bases militares dos EUA na região são pontos de vulnerabilidade.

Imagens de satélite do último dia 19 mostram a base de Al Udeid supostamente evacuada, sem aviões em seus pátios. Segundo o Ministério da Defesa do Catar, o sistema de defesa aérea interceptou os mísseis disparados pelo Irã, e ninguém morreu ou ficou ferido.

O Ministério das Relações Exteriores do Catar repudiou o ataque. Em nota, o porta-voz da pasta, Majed al-Ansari, declarou que o país considera a ação uma “flagrante violação da sua soberania e das leis internacionais".

“Afirmamos que o Qatar reserva-se do direito de responder diretamente de forma equivalente à natureza e escala desta agressão descarada, em conformidade com o direito internacional. Garantimos que as defesas aéreas do Qatar frustraram com sucesso o ataque e interceptaram os mísseis iranianos”, disse.

Segundo as forças iranianas, os ataques miram apenas interesses americanos e são longe de áreas residenciais e que não tem problemas com Doha. Assim como o Catar, Emirados Árabes Unidos (EAU), Bahrein e Kuwait estão em alerta máximo e fecharam seu espaço aéreo.

O Ministério das Relações Exteriores da Arabia Saudita condenou os ataques e os classificou como “injustificáveis”, reiterando seu apoio ao Catar. Os Emirados Árabes Unidos também condenaram os ataques e demonstraram solidariedade aos cataris. “Os EAU afirmaram sua rejeição categórica a qualquer ataque que ameace a segurança e a proteção do Qatar e prejudique a segurança e a estabilidade da região”, disse.