Qualquer ataque dos EUA vai ter consequências sérias, diz líder do Irã

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, citou diretamente os Estados Unidos em um pronunciamento à nação na manhã desta quarta-feira (18), no sexto dia de conflito entre Israel e Irã.



Irã não vai se render, disse Aiatolá. Ele falou em comunicado televisionado à nação e respondeu às falas recentes de Donald Trump, que o ameaçou pedindo "rendição incondicional" e afirmando que sabia o paradeiro de Khamenei.



"Os americanos têm que saber que qualquer intervenção militar dos Estados Unidos vai ter consequências sérias e irreparáveis", disse Aiatolá Ali Khamenei, em pronunciamento à nação.



"Iranianos não respondem bem à linguagem da ameaça". O líder supremo também afirmou que Israel vai ser "punido pelos seus erros" e que não aceitaria qualquer imposição de guerra ou de paz.



Esta é a primeira aparição do líder supremo desde a sexta-feira, quando os ataques começaram. Na ocasião, também em uma fala televisionada, ele afirmou que Israel tinha "iniciado uma guerra".



ENTENDA O CONFLITO

Israel e Irã estão em conflito bélico desde sexta-feira. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". Israel, porém, é o único país que possui bombas nucleares no Oriente Médio.



Desde sexta-feira, 585 mortes foram registradas no lado iraniano e 24 no lado israelense. No Irã, os números incluem os comandantes da Guarda Revolucionária e do Estado-Maior do Exército, além de nove cientistas do programa nuclear. Os dados são da ONG americana Human Rights Activists.



Na manhã desta terça-feira (17), fortes explosões foram ouvidas em Tel Aviv e Jerusalém. Sirenes de alerta foram acionadas devido ao lançamento de mísseis iranianos. A Guarda Revolucionária anunciou a "nona salva de ataques combinados de drones e mísseis".



Durante o ataque desta terça-feira (17), o Irã afirmou ter usado um míssil inédito. Um porta-voz do Ministério da Defesa afirmou que o país utilizou um míssil totalmente novo, segundo informações da agência de notícias Fars.



Israel também fez novos ataques ao Irã. Segundo o exército, foram atingidas "dezenas de infraestruturas de armazenamento e lançamento de mísseis terra-terra", assim como lançadores de mísseis terra-ar e depósitos de drones no oeste do Irã.



Estados Unidos mobilizaram caças e porta-aviões para o Oriente Médio. O envio do material bélico aconteceu no dia em que Donald Trump pediu a rendição incondicional de Khamenei e afirmou que sabia o paradeiro dele.

