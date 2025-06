Personalidades iranianas pedem o 'fim das hostilidades' entre Irã e Israel

Várias personalidades iranianas, incluindo ganhadores do Prêmio Nobel e o mais recente vencedor da Palma de Ouro em Cannes, pediram nesta segunda-feira (16) o "fim das hostilidades" e do "massacre de civis" entre Irã e Israel.

Em um artigo de opinião publicado no jornal francês Le Monde, as ganhadoras do Prêmio Nobel da Paz Shirin Ebadi e Narges Mohammadi, e o cineasta Jafar Panahi, entre outros, também pediram o "fim imediato do enriquecimento de urânio" no Irã e dos ataques às "infraestruturas vitais" em ambos os países.

