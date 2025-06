Arqueólogos descobrem tumba de 2.500 anos e algo chama a atenção

Uma equipe internacional de arqueólogos revelou a descoberta de uma tumba real de 2.500 anos em Gordion, no noroeste da Turquia - local que já foi a capital do antigo reino da Frígia. A descoberta, feita após quatro meses de escavações lideradas por especialistas do Museu Penn (EUA) e da Universidade Hac Bayram Veli, de Ancara, trouxe novas perspectivas sobre os rituais funerários e o cotidiano da dinastia associada ao lendário rei Midas, conhecido pelo "toque de ouro".

De acordo com o portal norte-americano USA Today, a tumba recém-descoberta se refere ao século VIII a.C. e, apesar do colapso do teto da câmara funerária, os objetos no interior foram encontrados em excelente estado de conservação. Entre os artefatos estão vasos cerimoniais de bronze utilizados em banquetes, barras de ferro, grandes caldeirões e uma variedade de jarras e tigelas - todos indícios da riqueza e sofisticação cultural da elite frígia.

O túmulo foi localizado por meio de tecnologia de prospecção magnética, que detecta alterações no campo magnético da Terra para identificar estruturas subterrâneas. Para surpresa dos especialistas, a análise revelou que os restos mortais ali encontrados haviam sido cremados, prática que se acreditava ter surgido na região mais de um século depois do período estimado da tumba.

"Essa é uma das descobertas mais importantes em décadas de escavações em Gordion", declarou C. Brian Rose, diretor das escavações. Ele destacou também a presença de vestígios têxteis aderidos à superfície dos vasos, sugerindo que a produção de tecidos já era uma atividade significativa na economia local da época.

O espaço apresenta semelhanças com o conhecido Monte Midas, suposto local de sepultamento do pai do lendário rei. Embora ainda não se saiba exatamente quem foi enterrado, há referências que apontam para alguém da elite real frígia, possivelmente membro da família de Midas.

Gordion vem sendo escavada há 75 anos, desde o início das pesquisas coordenadas pelo Museu Penn, em 1950. O sítio já revelou uma série de descobertas notáveis, como a mais antiga estrutura de madeira conhecida (datada de 740 a.C.), mosaicos de pedra colorida pioneiros, a cidadela mais bem preservada do primeiro milênio e uma rara esfinge de marfim dourado do século VI a.C.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos