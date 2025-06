Arqueólogos apontam indícios da existência de antigo templo indígena no Piauí

E uma das paisagens mais incríveis no Piauí fica no Delta do Parnaíba, na foz do Rio Parnaíba, entre os estados do Piauí e Maranhão. Formações de duna, mangues e ilhotas compõem um cenário semelhante aos Lençóis Maranhenses, que ficam na parte ocidental e são mais famosos. Muitos não sabem que, no Piauí, a paisagem também é deslumbrante. Foto: MTur Destinos wikimedia commons