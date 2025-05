Cientistas dizem que a Terra está ‘vazando ouro’; saiba onde

Um novo estudo surpreendente revelou que o núcleo da Terra, conhecido por abrigar a maior parte dos metais preciosos do planeta, está liberando lentamente ouro e outros elementos raros para camadas superiores da crosta terrestre. A descoberta foi feita por uma equipe da Universidade de Göttingen, na Alemanha, que analisou rochas vulcânicas originadas nas profundezas do manto terrestre, mais especificamente no Havaí.

A pesquisa, publicada na revista Nature, utilizou técnicas avançadas de análise isotópica para detectar vestígios de rutênio - um metal pesado siderófilo, isto é, com afinidade pelo ferro e que tende a se concentrar no núcleo durante a formação do planeta.

Os cientistas encontraram concentrações anormais do isótopo rutênio-100, indicando que o material analisado tem origem mais profunda do que se pensava anteriormente, possivelmente da fronteira entre o núcleo e o manto da Terra.

"Nossos dados confirmam que material do núcleo, incluindo ouro e outros metais preciosos, está vazando para o manto terrestre", afirmou o geoquímico Nils Messling, um dos autores do estudo.

A equipe concluiu que elementos como paládio, platina, ródio e ouro, todos considerados siderófilos, também podem estar sendo transportados nessa jornada geológica de milhares de quilômetros até a superfície.

De acordo com o portal norte-americano Science Alert, pesquisas anteriores já sugeriam que a maior parte do ouro da Terra (mais de 99%) está concentrada no núcleo, formado há cerca de 4,5 bilhões de anos durante a chamada "catástrofe do ferro", quando os metais pesados afundam para o centro do planeta. A nova análise reforça essa teoria, ao mesmo tempo que aponta para uma comunicação mais ativa entre as camadas do planeta do que se acreditava.

Segundo Matthias Willbold, também da Universidade de Göttingen, essa movimentação de material superaquecido pode ter papel fundamental na formação de ilhas oceânicas como o Havaí. "Estamos falando de centenas de quatrilhões de toneladas métricas de rocha que se originam nas profundezas da Terra e alcançam a superfície", explica.

Apesar da expectativa que a notícia possa gerar, os cientistas deixam claro que o ouro localizado não está vindo em quantidades exploráveis economicamente, nem pode ser acessado diretamente. A importância da descoberta está em oferecer novas pistas sobre a dinâmica interna do planeta e ajudar a entender como os metais preciosos chegaram à crosta terrestre ao longo da história.

Estagiária sob supervisão de Juliano Paiva