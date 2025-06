Campeão em Stuttgart, Taylor Fritz recupera 4ª posição no ranking da ATP

O tenista americano Taylor Fritz comemorou o final da temporada de saibro e o início da de grama com um título em Stuttgart no fim de semana, que garantiu seu retorno à quarta posição no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (16) com o italiano Jannik Sinner por mais uma semana no topo.

Fritz ganhou três posições e voltou à melhor classificação de sua carreira, à qual chegou pela primeira vez em novembro, atrás de Sinner (N.1), do espanhol Carlos Alcaraz (N.2) e do alemão Alexander Zverev (N.3), que foi seu adversário na final do ATP 250 de Stuttgart, no domingo.

O sérvio Novak Djokovic, semifinalista em Roland Garros, segue na quinta colocação, enquanto o americano Ben Shelton (N.10), de 22 anos, subiu dois degraus na lista e entrou pela primeira vez na carreira no Top 10.

O jovem João Fonseca, de 18 anos, segue sendo o brasileiro mais bem posicionado no ranking, em 57º.

Nesta semana, João vai disputar o ATP 500 de Halle, na Alemanha, assim como Sinner e Zverev, na preparação para o torneio de Wimbledon (30 de junho - 13 de julho).

Por sua vez, Alcaraz e Fritz vão se preparar para o tradicional Grand Slam na grama jogando o ATP 500 de Queen's, na Inglaterra.

- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 16 de junho de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 10.880 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.850

3. Alexander Zverev (ALE) 6.500

4. Taylor Fritz (EUA) 4.735 (+3)

5. Novak Djokovic (SRB) 4.630

6. Jack Draper (GBR) 4.550 (-2)

7. Lorenzo Musetti (ITA) 4.470 (-1)

8. Tommy Paul (EUA) 3.470

9. Holger Rune (DIN) 3.440

10. Ben Shelton (EUA) 3.170 (+2)

11. Daniil Medvedev (RUS) 3.140

12. Alex De Minaur (AUS) 3.085 (-2)

13. Frances Tiafoe (EUA) 2.990

14. Andrey Rublev (RUS) 2.920 (+1)

15. Arthur Fils (FRA) 2.920 (-1)

16. Casper Ruud (NOR) 2.905

17. Jakub Mensik (CZE) 2.322

18. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.285

19. Grigor Dimitrov (BUL) 2.205

20. Ugo Humbert (FRA) 2.195

...

57. João Fonseca (BRA) 991

