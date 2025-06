Estado de emergência é estendido por Israel e brasileiros continuam retidos

O governo de Israel estendeu o estado de emergência para o fim de junho após os ataques da última madrugada. A informação foi confirmada pela embaixada de Israel ao Correio Braziliense. Jerusalém e Tel Aviv foram atacadas diversas vezes fazendo com que o país tomasse essa decisão. As delegações brasileiras que estão retidas em Israel, deverão esperar mais tempo para retornar ao Brasil.

No último sábado (14/6), as autoridades brasileiras relataram medo e tensão devido às trocas de ataques entre Israel e Irã. As comitivas, que foram participar de um intercâmbio gerencial para municípios e estados no país, estão se refugiando em bunkers perto de onde estão hospedados.

Os integrantes das delegações têm tranquilizado familiares e amigos, via redes sociais, afirmando que estão seguros e têm apoio das autoridades de Israel e do MRE. Entretanto, com a escalada da tensão entre os dois países, o espaço aéreo e as rodovias devem continuar fechadas até o fim do mês, o que impossibilita o retorno das comitivas ainda em junho.

