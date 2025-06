Quem quiser nadar no Sena em Paris terá que passar por testes

Os trechos do rio Sena que serão habilitados neste verão para banho em Paris serão muito vigiados e quem quiser utilizá-los deverá passar por um teste, anunciaram nesta sexta-feira (13) a Prefeitura e a Federação Francesa de Natação.

Os 27 salva-vidas destacados para as três zonas avaliarão se os banhistas "estão suficientemente preparados para nadar sem ajuda de material" flutuante, explicou Lazreg Benelhadj, presidente da Federação Francesa de Natação.

Devido à correnteza, "é necessária mais vigilância do que em uma piscina", disse Benelhadj durante uma visita da imprensa ao futuro local, situado em frente à ilha Saint-Louis, bem no centro de Paris, onde a prefeita Anne Hidalgo nadou no verão passado antes dos Jogos Olímpicos.

O Sena tem uma profundidade média de 3,50 m nesse local, que já foi adaptado.

Os banhistas autorizados a nadar com ou sem auxílio serão identificados com uma pulseira e assim não precisarão repetir o teste enquanto o espaço estiver aberto, de 5 de julho a 31 de agosto.

Haverá postos de auxílio e dez monitores de natação terão uma licença fluvial para impedir que pessoas entrem no rio sem autorização, fora dos locais permitidos, delimitados por boias.

"Fora desses três locais, nadar no Sena continua proibido", como ocorre desde 1923, afirmou Pierre Rabadan, da Comissão de Esportes da Câmara Municipal de Paris.

