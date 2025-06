Técnico da Polônia pede demissão após atrito com Lewandowski

O técnico da seleção da Polônia, Michal Probierz, anunciou sua demissão nesta quinta-feira (12), após seu atrito com o astro Robert Lewandowski e a derrota por 2 a 1 para a Finlândia nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

"Cheguei à conclusão de que, na situação atual, a melhor decisão pelo bem da equipe nacional seria minha demissão", escreveu Probierz na rede social X.

No domingo, Lewandowski perdeu a braçadeira de capitão da seleção polonesa por decisão do treinador.

Horas depois, o jogador anunciou que não jogaria mais pela equipe com Probierz no cargo.

"Considerando as circunstâncias e a perda de confiança, decidi me aposentar da seleção polonesa enquanto ele for o técnico", escreveu o atacante do Barcelona no X.

Aos 36 anos, Lewandowski tem 158 jogos pela Polônia e 58 gols marcados. Desde 2014, ele era o capitão da seleção.

Lewandowski não participou do jogo contra a Finlândia, na terça-feira, em Helsinque, pelo Grupo G das Eliminatórias.

Probierz, que estava no cargo desde setembro de 2023, dirigiu a seleção polonesa em 21 jogos. Seu retrospecto foi de nove vitórias, cinco empates e sete derrotas.

