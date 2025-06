Palestina cede empate nos acréscimos com Omã e fica cem chances de ir à Copa de 2026

A seleção da Palestina, 101ª colocada no ranking da Fifa, ficou sem chances de ir à Copa do Mundo de 2026 ao empatar com Omã em 1 a 1 nesta terça-feira (10), depois de sofrer um gol de pênalti nos acréscimos.

Uma vitória levaria os palestinos à repescagem e manteria vivo o sonho de disputar o próximo Mundial. A possibilidade se tornou mais real depois que Oday Kharoub abriu o placar no início do segundo tempo (49'), aproveitando um cruzamento de Adam Kaied.

Omã ficou com dez jogadores minutos depois, com a expulsão de Harib Al Saadi (73'), e tudo levava a crer que a Palestina, que jogava como mandante em Amã, capital da Jordânia, conseguiria o resultado que precisava.

Mas no apagar das luzes, Issam Al Sabhi (90'+5) empatou a partida em cobrança de pênalti e colocou Omã na repescagem asiática, que também terá Emirados Árabes Unidos, Catar, Iraque, Arábia Saudita e Indonésia.

Os países do continente que garantiram vaga direta na Copa do Mundo são Japão, Irã, Coreia do Sul, Uzbequistão e Jordânia, além da Austrália, que disputa as Eliminatórias da AFC desde 2006.

