Inter de Milão anuncia Cristian Chivu como novo técnico

O ex-zagueiro romeno Cristian Chivu é o novo técnico da Inter de Milão, anunciou o clube nesta segunda-feira (9).

Apesar da pouca experiência (apenas 13 jogos como técnico na Serie A italiana), Chivu chega para substituir Simone Inzaghi, que deixou os 'nerazzurri' para comandar o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

"A Inter de Milão tem o prazer de dar as boas-vindas a Cristian Chivu como novo técnico da equipe. O treinador assinou contrato até 30 de junho de 2027", informou o clube em comunicado.

O romeno de 44 anos conhece bem a Inter por ter vestido a camisa da equipe como jogador de 2007 a 2014, participando da conquista da Liga dos Campeões de 2010.

Chivu fez sua estreia como treinador justamente na Inter, primeiro nas categorias de base, entre 2018 e 2021, e depois à frente do 'Primavera', time filial, de 2021 a 2024.

Depois, deixou o clube no final da temporada passada e, em fevereiro deste ano, assumiu o time principal do Parma, que corria risco de rebaixamento.

Em sua primeira experiência na Serie A, Chivu garantiu a permanência do Parma (16º) com um retrospecto de três vitórias (duas sobre a Atalanta e uma sobre a Juventus), sete empates e três derrotas.

Sendo assim, ele chega com uma carreira de apenas 13 jogos na elite para suceder Inzaghi, que aceitou uma proposta de US$ 50 milhões (aproximadamente R$ 280 milhões) por um contrato de duas temporadas com o Al-Hilal.

Chivu não era a primeira opção da Inter. O clube de Milão tentou a contratação do espanhol Cesc Fàbregas, que acabou permanecendo no Como, décimo colocado na última edição do Campeonato Italiano.

jr/iga/pm/mcd/cb/yr