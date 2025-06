Sabalenka vence Anisimova e vai às quartas de final de Roland Garros

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, derrotou a americana Amanda Anisimova (16ª) em dois sets neste domingo (1º) e se classificou para as quartas de final de Roland Garros.

Sabalenka, que ainda busca seu primeiro título no Grand Slam parisiense, foi a única das quatro jogadoras que se classificaram para as quartas de final neste domingo a fazê-lo sem precisar jogar três sets.

Três vezes campeã do Grand Slam (Aberto da Austrália 2023 e 2024 e US Open 2024), Sabalenka venceu a partida por 7-5 e 6-3 em pouco mais de uma hora e meia na quadra Suzanne-Lenglen.

Finalista de Roland Garros aos 17 anos em 2019, após ter derrotado Sabalenka naquela edição do torneio, Anisimova, hoje com 23 anos, fez a número 1 do mundo tremer no primeiro set.

Mas a bielorrussa conseguiu elevar seu nível de jogo, especialmente no saque, salvando dois break points quando a partida estava empatada em 5-5 e venceu o primeiro set.

Contra uma jogadora que dominava até o momento por 5-2 nos confrontos diretos, Sabalenka reagiu e também venceu a segunda parcial, na qual precisou de oito match points.

A bielorrussa, a única jogadora que segue na disputa no torneio feminino que ainda não perdeu nenhum set em Roland Garros deste ano, tentará retornar às semifinais — seu melhor desempenho em Paris — contra a campeã olímpica chinesa Zheng Qinwen, número 7 do mundo.

--- Resultados do torneio de Roland Garros:

Oitavas de final (simples feminino):

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Amanda Anisimova (EUA/N.16) 7-5, 6-3

Zheng Qinwen (CHN/N.8) x Liudmila Samsonova (RUS/N.19) 7-6 (7/5), 1-6, 6-3

Elina Svitolina (UCR/N.13) x Jasmine Paolini (ITA/N.4) 4-6, 7-6 (8/6), 6-1

Iga Swiatek (POL/N.5) x Elena Rybakina (CAZ/N.12) 1-6, 6-3, 7-5

./bds/iga/mcd/aam