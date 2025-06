Piastri (McLaren) vence Grande Prêmio da Espanha de F1; Bortoleto é 12º

O australiano Oscar Piastri, da Mclaren, venceu o Grande Prêmio da Espanha em um domingo (1º) de calor intenso no circuito de Montmeló, em Barcelona, superando seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, que terminou em segundo.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) ficou em 12º, sua melhor colocação até o momento na F1.

Piastri, atual líder do Mundial de Pilotos reforçou assim a sua posição na classificação após esta nona etapa da temporada de 24 corridas da Fórmula 1, ao superar Norris, atual vice-líder da competição, o que consolida a hegemonia da Mclaren nesta temporada.

O terceiro lugar ficou com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), num GP que teve muita emoção nas últimas voltas após a intervenção do safety car.

Piastri tem agora uma vantagem de 10 pontos sobre Norris na classificação, tendo começado o dia com uma margem de 3 pontos.

Mas, acima de tudo, o australiano agora consegue abrir 49 pontos de vantagem sobre o atual tetracampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), o grande perdedor neste domingo na Catalunha.

'Mad Max', que disputava o terceiro lugar com Leclerc e George Russell (Mercedes), colidiu com o carro do britânico e foi penalizado em dez segundos, o que o fez cair da quinta para a décima posição.

Russell acabou fechando a corrida em quarto neste Grande Prêmio.

Verstappen, que terminou a prova com pneus duros de baixo desempenho, viu assim suas chances de terminar o dia no pódio desaparecerem.

Até a intervenção do safety car devido a uma pane do italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), o Grande Prêmio parecia bastante previsível nas primeiras posições.

Depois de largar em décimo quinto, o alemão Nico Hulkenberg (Sauber) terminou em sexto, posição que depois se tornou a 5ª devido à penalidade de Verstappen.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), que havia largado em 12º, conseguiu manter essa colocação até a bandeirada final.

O paulista de 20 anos, que estreou este ano na Fórumla 1, conseguiu assim seu melhor desempenho na categoria.

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), de 43 anos, ídolo da torcida local em Montmeló, terminou em nono, conquistando assim seus primeiros pontos na temporada.

Outro 'anfitrião', Carlos Sainz Jr (Williams), não conseguiu terminar na zona de pontuação: ficou em décimo quarto.

Uma posição abaixo, em décimo quinto, ficou o argentino Franco Colapinto (Alpine), que em sua terceira corrida nesta temporada desde que foi promovido a piloto fixo da equipe anglo-francesa ainda não pontuou.

Após três fins de semana consecutivos de corridas na Europa, a Fórmula 1 retornará apenas no fim de semana de 13 a 15 de junho com o Grande Prêmio do Canadá.

--- Classificação do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, no circuito de Montmeló, perto de Barcelona:

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) os 307,236 km em 1h 32:57.375

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 2.471

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 10.455

4. George Russell (GBR/Mercedes) 11.359

5. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 13.648

6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 15.508

7. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 16.022

8. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 17.882

9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 21.564

10. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 21.826 *

11. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 25.532

12. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 25.996

13. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 28.822

14. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 29.309

15. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 31.381

16. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 32.197

17. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 37.065

* recebeu uma penalidade de dez segundos após a corrida por atingir George Russell (Mercedes)

Volta mais rápida da corrida: Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:15.743 na volta 62 (média: 158,605 km/h)

Abandonos:

Alexander Albon (TAI/Williams): batida na 28ª volta

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes-AMG): problema mecânico na 54ª volta

- Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 186 pontos

2. Lando Norris (GBR) 176

3. Max Verstappen (HOL) 137

4. George Russell (GBR) 111

5. Charles Leclerc (MON) 94

6. Lewis Hamilton (GBR) 71

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 48

8. Alexander Albon (TAI) 42

9. Isack Hadjar (FRA) 21

10. Estéban Ocon (FRA) 20

11. Nico Hülkenberg (ALE) 16

12. Lance Stroll (CAN) 14

13. Carlos Sainz Jr (ESP) 12

14. Pierre Gasly (FRA) 11

15. Yuki Tsunoda (JPN) 10

16. Oliver Bearman (GBR) 6

17. Liam Lawson (NZL) 4

18. Fernando Alonso (ESP) 2

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 0

20. Jack Doohan (AUS) 0

21. Franco Colapinto (ARG) 0

- Mundial de construtores:

1. McLaren-Mercedes 362 pontos

2. Ferrari 165

3. Mercedes 159

4. Red Bull 144

5. Williams-Mercedes 54

6. Racing Bulls-Red Bull 28

7. Haas-Ferrari 26

8. Sauber-Ferrari 16

9. Aston Martin-Mercedes 16

10. Alpine-Renault 11

