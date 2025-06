Com 2 gols de Messi, Inter Miami goleia Columbus Crew antes da Copa do Mundo de Clubes

Com dois golaços de Lionel Messi, o Inter Miami derrotou o Columbus Crew por 5 a 1 neste sábado (31), em sua última partida da MLS antes do início da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O Inter de Messi e Luis Suárez, que também marcou um gol, disputará a partida de abertura do Mundial no dia 14 de junho, recebendo o egípcio Al Ahly, em Miami.

Após uma pequena crise de resultados, a equipe comandada pelo técnico Javier Mascherano se prepara para o torneio com a confiança restaurada após duas vitórias retumbantes nesta semana contra o Montréal (4-2) e o Columbus Crew.

Messi, que também marcou dois gols contra o Montréal, voltou a ser o destaque do jogo neste sábado, em Fort Lauderdale (nos arredores de Miami), com uma nova 'dobradinha' e uma assistência para o primeiro do compatriota Tadeo Allende.

A defesa irreconhecível do Columbus facilitou a goleada do time da casa ao permitir inúmeras oportunidades perigosas em bolas longas.

Numa das primeiras, Messi cruzou com precisão do meio de campo por trás da defesa para Allende invadir, abrindo o placar com um potente chute de primeira aos 13 minutos.

Aos 15, o astro aproveitou um presente do goleiro guatemalteco Nicholas Hagen para marcar seu primeiro.

Com a bola nos pés, Hagen se intimidou com a pressão de Luis Suárez e tentou afastar para o lado, mas foi interceptado por Messi. O craque argentino ajeitou a bola com o peito e tocou por cima do goleiro, que conseguiu tocá-la mas foi parar no fundo da rede.

Aos 24 minutos, Messi marcou seu segundo, recebendo um passe longo de Sergio Busquets e superando Hagen no mano a mano mais uma vez tocando por cobertura.

O Columbus, que teve uma de suas piores atuações nos últimos anos, descontou no início do segundo tempo (58') com uma cabeçada na área do zagueiro César Ruvalcaba.

O time da casa não se importou com o golpe, e Suárez, após uma triangulação do ataque da Flórida, marcou o quarto gol do Inter aos 64 minutos, enquanto o haitiano Fafá Picault fechou a goleada em um contra-ataque (89').

Com a vitória, o Inter subiu para a terceira colocação da Conferência Leste, com 29 pontos.

gbv/atm/aam