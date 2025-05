Mbappé parabeniza PSG: "O grande dia finalmente chegou"

O atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, parabenizou seu ex-time, o Paris Saint-Germain, nas redes sociais pelo título inédito da Liga dos Campeões conquistado neste sábado (31), apesar do conflito que mantém com o clube por questões financeiras.

"O grande dia finalmente chegou. A vitória e a forma como ela foi conquistada por um clube inteiro. Parabéns, PSG", escreveu o craque francês em sua conta no Instagram, compartilhando um vídeo do PSG em que anuncia a vitória por 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final disputada em Munique, na Alemanha.

Mbappé, o maior artilheiro da história do PSG, passou sete anos no clube, coincidindo durante um período com outros superastros, Lionel Messi e Neymar, mas não conseguiu levá-los ao tão esperado primeiro título da Liga dos Campeões, que veio apenas um ano após sua saída.

O mais perto que havia chegado foi o vice-campeonato em 2020, quando o PSG perdeu a final para o Bayern de Munique.

Em sua primeira temporada no Real Madrid, Mbappé amargou a eliminação nas quartas de final diante do Arsenal.

