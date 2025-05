Gauff se junta às outras integrantes do top-5 nas oitavas de Roland Garros

Finalista do Roland Garros em 2022, a número 2 do mundo Coco Gauff avançou para as oitavas de final do torneio do Grand Slam neste sábado (31) ao derrotar a tcheca Marie Bouzkova.

A americana de 21 anos venceu no saibro parisiense por 6-1 e 7-6 (7/3) a 47ª colocada do ranking da WTA e enfrentará em sua próxima partida a russa Ekaterina Alexandrova (20ª), que eliminou sua compatriota Veronika Kudermetova (46ª) com um duplo 6-2.

Gauff, finalista deste ano nos prestigiados torneios WTA 1000 de Madri e Roma, se juntou assim às outras quatro integrantes do top 5 do mundo, que também estarão nas oitavas de final em Roland Garros.

Bouzkova, de 26 anos, havia derrotado a americana nas duas partidas anteriores disputadas entre as duas: na quadra dura do WTA 1000 de Cincinnati em 2022 e no saibro de Roma em 2023.

Com um claro domínio no primeiro set, a campeã do US Open de 2023 ficou em desvantagem na segunda parcial, mas conseguiu reverter a situação na quadra quando Bouzkova sacou para vencer o set, indo de 5-3 para 5-5 antes de vencer o tie-break com facilidade.

--- Resultados do torneio de Roland Garros:

. Simples feminino - 3ª rodada:

Mirra Andreeva (RUS/N.6) x Yulia Putintseva (KAZ/N.32) 6-3, 6-1

Daria Kasatkina (AUS/N.17) x Paula Badosa (ESP/N.10) 6-1, 7-5

Lois Boisson (FRA) x Elsa Jacquemot (FRA) 6-3, 0-6, 7-5

Jessica Pegula (EUA/N.3) x Markéta Vondrousová (CZE) 3-6, 6-4, 6-2

Madison Keys (EUA/N.7) x Sofia Kenin (USA/N.31) 4-6, 6-3, 7-5

Hailey Baptiste (EUA) x Jessica Bouzas (ESP) 7-6 (7/4), 6-1

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.20) x Veronika Kudermetova (RUS) 6-2, 6-2

Cori Gauff (EUA/N.2) x Marie Bouzková (CZE) 6-1, 7-6 (7/3)

bds/dga/iga/dr/aam