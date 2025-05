Técnico Gian Piero Gasperini anuncia sua saída da Atalanta

O técnico italiano Gian Piero Gasperini anunciou neste sábado (31) sua saída da Atalanta, onde estava no comando desde 2016.

"Não vamos falar de despedidas. Não gosto disso. Estou concluindo minha experiência em Bérgamo como técnico da Atalanta, mas todo o resto ficará gravado na minha memória para sempre", escreveu o técnico de 67 anos em carta publicada pelo jornal L'Eco di Bergamo.

"O fim do meu vínculo com o clube foi decidido exclusivamente por mim, e nenhuma responsabilidade deve ser atribuída ao clube ou à sua diretoria. Simplesmente entendi que era hora de tomar essa decisão", acrescentou Gasperini, símbolo do progresso do clube nos últimos anos e do título da Liga Europa em 2024.

"Durante toda a temporada que acabou de terminar, eu só pensava em como deixar a camisa preta e azul no mais alto nível possível", escreveu o italiano, cujo time terminou em terceiro na Serie A, se classificando assim para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

"Por que, vocês podem me perguntar, estou deixando a Atalanta? Preciso de novos desafios", explicou Gasperini.

Após nove anos em Bérgamo, o técnico italiano estaria em negociações avançadas com a Roma, onde o ciclo de Claudio Ranieri, após deixar a aposentadoria para ajudar o clube se seu coração a acertar o rumo após um mau começo de temporada, terminou com um honroso quinto lugar.

Para substituí-lo, a Atalanta estaria considerando o ítalo-brasileiro Thiago Motta ou Raffaele Palladino, que deixou a Fiorentina "em mútuo acordo" menos de um mês após renovar seu contrato com a 'Viola' até 2027.

