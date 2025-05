The New York Times firma um acordo que permite à Amazon usar seus conteúdos para a IA

O The New York Times anunciou, nesta quinta-feira (29), um acordo com a Amazon, para que o gigante tecnológico americano possa utilizar conteúdos do jornal nova-iorquino com o objetivo de desenvolver modelos de inteligência artificial (IA) generativa.

Esta associação coincide com a batalha judicial que o principal jornal americano trava contra o OpenAI -criadora do robô conversacional ChatGPT-, que é acusada de ter treinado seus modelos de IA com artigos de seu arquivo sem autorização prévia.

Trata-se de uma mudança radical para o The New York Times, que até agora havia recusado a deixar que os seus conteúdos alimentassem a IA generativa.

O acordo revelado nesta quinta-feira, abre ao The New York Times o caminho até o universo da Amazon e os dispositivos conectados a ela, em particular sua assistente de voz AI Alexa+, um acesso cada vez mais crucial para os consumidores à medida que o uso da IA generativo se expande.

A notícia disparou as ações do jornal nova-iorquino, que subiram 1,85% até as 10:45h, no horário de Brasília, na Bolsa de Nova York e se aproximavam do seu máximo histórico, alcançado no início de dezembro.

Em sua ação judicial contra a OpenAi e a Microsoft, o grupo contesta a interpretação dessas empresas, que se baseia na noção jurídica do uso legítimo ("fair use") de conteúdo, suscetível de limitar a aplicação do direito de propriedade intelectual.

Sua resolução e a de vários outros casos relacionados ao mesmo tema poderiam modificar substancialmente as relações entre as empresas jornalísticas e os gigantes tecnológicos.

Vários grupos midiáticos já chegaram a acordos com grandes atores de IA para permitir que alimentem seu software com a produção de seus jornalistas.

A News Corp (Wall Street Journal e Daily Telegraph, entre outros), o francês Le Monde, o The Washington Post e Axel Springer (Político, Bild e Die Welt) fizeram isso com o OpenAI; Google com Associated Press, enquanto a startup parisiense Mistral se vinculou com a Agence France-Presse (AFP).

tu/els/af/llu/rm/dd