Flamengo vence Deportivo Táchira (1-0) e vai às oitavas da Libertadores

O Flamengo, um dos candidatos ao título, sofreu mas avançou para as oitavas de final da Copa Libertadores-2025 com uma vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, no Maracanã, nesta quarta-feira (28), em uma dramática sexta e última rodada do Grupo C.

Um gol do zagueiro Léo Pereira aos 66 minutos de jogo deu ao time carioca a vitória e a classificação.

A equatoriana LDU terminou em primeiro lugar na chave com 11 pontos e um saldo positivo de 4 gols.

O Flamengo também chegou ao mesmo número de pontos, mas com um saldo de 3 gols, enquanto o Central Córdoba, da Argentina, também com 11 pontos, mas com saldo de zero, vai disputar a repescagem valendo vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana,

O Táchira terminou a fase de grupos sem pontuar nas seis partidas.

- Domínio absoluto -

Com a presença nas tribunas do novo técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti, que acompanhou pessoalmente o desempenho de Alex Sandro, Léo Ortíz, Wesley e Gerson, todos convocados para as próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, o Flamengo teve dificuldades para furar a retranca venezuelana.

Sem nada em jogo e afetado por lesões, o Deportivo Táchira construiu uma verdadeira fortaleza em frente ao gol de Jesús Camargo, o grande destaque da partida.

O time carioca teve domínio absoluto mas faltou determinação no ataque e mostrou um futebol longe de sua melhor versão diante de um adversário muito inferior.

Apesar de começar com uma pressão forte, o rubro-negro diminuiu a intensidade com o passar dos minutos, o que foi benéfico para o Táchira já que estava muito à vontade jogando na defesa.

Luiz Araújo e Allan tiveram as melhores chances do Flamengo no primeiro tempo mas Camargo impediu o gol nas duas ocasiões.

- Léo Pereira salva -

Sob vaias dos 66.082 espectadores que lotaram o Maracanã, o time carioca continuou igual no segundo tempo, bem no meio de campo comandado por Gerson, mas pecando nas finalizações.

A vitória na outra partida da fase de grupos, a da LDU contra o Central Córdoba, que eliminava o Flamengo, contribuiu para aumentar o nervosismo nas arquibancadas, até que aos 66 minutos, uma falta cobrada pela direita por Luiz Araújo foi finalizada por Léo Pereira, que superou a defesa adversária e marcou o único gol da partida.

Sem nada a perder, o Deportivo Táchira começou a forçar os limites na reta final.

Aos 64 minutos, Léo Ortíz interceptou um passe rasteiro de Lucas Cano para Jesús Duarte, completamente sozinho, quase em cima da linha.

O Flamengo precisava de um gol para terminar em primeiro no grupo, e foi atrás, embora tenha sofrido nos minutos finais.

Nos últimos instantes dos acréscimos, Agustín Rossi defendeu um chute certeiro de Cano que assustou o Maracanã e poderia ter eliminado o Flamengo do torneio continental.

"Futebol é assim. O adversário, eliminado, veio nos dificultar. O importante é a classificação. Nós, assim como a torcida, também queríamos nos classificar em primeiro, mas o importante era avançar para a próxima fase", disse Gerson após a partida.

"Pecamos quando não podíamos pecar; perdemos em casa. Não fizemos uma fase de grupos dos sonhos, em primeiro lugar, jogando um futebol bom e bonito como a torcida está acostumada, e as exigências da torcida são normais", disse o autor do gol, Léo Pereira.

prb/cl/aam