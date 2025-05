Já classificado para oitavas da Libertadores, Palmeiras atropela Sporting Cristal (6-0)

O Palmeiras goleou o peruano Sporting Cristal em casa nesta quarta-feira (28) pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores-2025 e fechou sua campanha 100%, a melhor do torneio até o momento com seis vitórias em seis jogos (18 pontos).

A joia Estevão (32'), o argentino José Manuel López (39' e 45'+2), Raphael Veiga (64'), Paulinho (71') e o uruguaio Facundo Torres (80') marcaram os gols do Verdão.

Com três títulos da Libertadores em sua história, dois deles conquistados sob o comando do atual técnico, o português Abel Ferreira, o Palmeiras desponta como favorito a erguer a taça nesta 66ª edição do principal torneio de clubes da Conmebol.

No entanto, o time paulista não vai mais poder contar com Estevão na próxima fase. Ele se despediu em grande estilo em sua última partida no Allianz Parque antes de se juntar ao Chelsea na Inglaterra após a Copa do Mundo de Clubes.

Também no Grupo G, o paraguaio Cerro Porteño terminou em segundo e também se classificou para as oitavas de final, apesar da dura derrota por 3 a 0 sofrida diante do Bolívar em La Paz.

'El Ciclón' foi inofensivo na altitude de 3.650 metros acima do nível do mar. Com esse resultado, 'La Academia' terminou em terceiro lugar e vai disputar a repescagem que vale vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Dorny Romero (41'), Antonio Melgar (45'+2) e Patricio Rodríguez (50') marcaram os gols do Bolívar, que chegou à última rodada sem chances de classificação para as oitavas da Libertadores.

--- Resultados desta quarta-feira do Grupo G da Copa Libertadores-2025:

Palmeiras (BRA) - Sporting Cristal (PER) 6 - 0

Bolívar (BOL) - Cerro Porteño (PAR) 4 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Palmeiras 18 6 6 0 0 17 4 13

2. Cerro Porteño 7 6 2 1 3 7 11 -4

3. Bolívar 6 6 2 0 4 12 11 1

4. Sporting Cristal 4 6 1 1 4 6 16 -10

