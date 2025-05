Cristiano Ronaldo anuncia fim de 'capítulo' no Al-Nassr

O astro português Cristiano Ronaldo anunciou nesta segunda-feira (26) que seu "capítulo" no Al-Nassr estava "encerrado", em mensagem publicada nas redes sociais após a última rodada do Campeonato Saudita.

"Este capítulo está encerrado. A história? Ainda está sendo escrita. Obrigado a todos", escreveu CR7 no Instagram ao publicar uma foto com a camisa do clube de Riade. Seu contrato com o Al-Nassr termina no dia 30 de junho.

O atacante de 40 anos terminou esta temporada como artilheiro do Saudi Pro League, com 24 gols.

O anúncio chega depois que a Fifa confirmou a abertura de uma janela de transferências especial de 1º a 10 de junho para que as 32 equipes que participarão do Mundial de Clubes (14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos) possam inscrever novos jogadores.

Cristiano Ronaldo chegou ao Al-Nassr em dezembro de 2022, depois da Copa do Mundo do Catar, tornando-se o primeiro grande nome do futebol europeu a assinar com um clube saudita.

No ano passado, o ganhador de Cinco Bolas de Ouro havia afirmado que poderia encerrar sua carreira no Al-Nassr.

"Um time que me faz feliz e onde me sinto bem", explicou o atacante, que brilhou na Europa por Manchester United, Real Madrid e Juventus.

ati-cyj/dam/cl/cb/am