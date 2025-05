Inzaghi desmente rumores sobre ida para o futebol saudita: 'Estou muito bem na Inter'

O técnico da Inter de Milão, Simone Inzaghi, desmentiu os rumores que o colocam a caminho do futebol saudita, cinco dias antes da final da Liga dos Campeões: "Estou muito bem aqui", declarou o treinador em entrevista coletiva nesta segunda-feira (26).

"Seria uma loucura falar de algo que não existe com o que nos aguarda no sábado", respondeu Inzaghi à pergunta sobre as informações de uma oferta faraônica do Al-Hilal da Arábia Saudita.

"Talvez vocês não me conheçam tão bem, mas felizmente o clube me conhece. Todo ano é a mesma coisa. Surgem rumores de clubes italianos, estrangeiros, sauditas", acrescentou.

"No dia seguinte à final [da Champions], ou dois dias depois, vou me sentar com os dirigentes e discutiremos como fazemos todos os anos, com o único objetivo de pensar no melhor para a Inter", continuou Inzaghi, que comanda os 'nerazzurri' desde 2021 e tem mais um ano de contrato.

"Se todos os elementos e condições convergirem, continuaremos avançando em harmonia como sempre fizemos", reiterou o treinador, que encerrou o assunto de forma enfática: "Tenho contrato com a Inter e estou feliz aqui".

Segundo a imprensa italiana, o Al-Hilal ofereceu um contrato de dois anos e 50 milhões de euros (R$ 322 milhões na cotação atual) a Inzaghi.

Desde a sua chegada à Inter, o treinador conquistou um 'Scudetto' (2024), duas Copas da Itália (2022, 2023), três Supercopas (2021, 2022, 2023) e, no próximo sábado, vai disputar a final da Champions pela segunda vez (a primeira em 2023, com derrota para o Manchester City).

O time de Milão terminou a Serie A na segunda posição, depois de uma disputa acirrada com o Napoli, que ficou com o título com apenas um ponto de vantagem.

