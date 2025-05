Turista descobre que pagou R$ 15 mil por duas bebidas e pacote de batatas

Um turista holandês viveu uma situação desagradável durante suas férias no México ao ser cobrado, indevidamente, em cerca de US$ 2.700 (mais de R$ 15 mil) por apenas duas bebidas e um pacote de batatas fritas. Ao retornar para casa e tentar resolver o problema, ele teve o reembolso negado por seu banco.

De acordo com o site neozelandês, Stuff, o caso aconteceu em outubro do ano passado, quando o viajante, ao fazer o pagamento em um resort, não percebeu o valor exorbitante cobrado. Segundo ele, o preço correto seria de aproximadamente 310 pesos mexicanos (cerca de R$ 152), mas algo deu errado, seja pela falha da máquina ou pela inserção equivocada de zeros extras.

Mesmo afirmando que revisou o valor antes de inserir sua senha, o turista autorizou a transação, o que acabou sendo crucial para a decisão do banco. De volta à Holanda, ele procurou o Rabobank pedindo estorno, mas teve a solicitação negada com base no fato de que a cobrança foi autorizada com senha pessoal.

O caso foi então encaminhado ao Kifid, órgão holandês responsável por disputas financeiras, que manteve o posicionamento do banco: ao inserir a senha, o cliente concordou formalmente com o pagamento, mesmo que de forma involuntária.

O turista também argumentou que o banco deveria ter identificado o pagamento como atípico, o que também foi descartado pelas autoridades.

O episódio serve de alerta para outros viajantes. Em entrevista ao portal estrangeiro, Jessica Walker, chefe interina de pesquisa e advocacy da Consumer NZ, aconselha: "Se um cartão de crédito ou débito foi usado, recomendamos que o cliente entre em contato com o banco o quanto antes para solicitar o estorno ao notar uma cobrança irregular".