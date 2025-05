Dia Internacional do Chá destaca força de consumo do produto

Nesta semana comemora-se o Dia Internacional do Chá, que é uma data instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para valorizar a importância global dessa bebida milenar, fomentar seu consumo e destacar seu impacto positivo nas economias rurais e práticas sustentáveis.

O chá pode ser servido gelado ou quente, na xícara, no copo ou na cuia. Além de ter uma grande variedade de sabores e diferentes blends e combinações, muitas ervas oferecem propriedades medicinais e terapêuticas de forma natural. “Mais do que os benefícios físicos, o consumo de chá carrega um valor emocional. Preparar uma xícara, respirar fundo e saborear com calma é um convite ao presente e uma pausa que nutre corpo e alma. Seja sozinho, em família ou entre amigos, o chá cria momentos de conexão e bem-estar”, afirma Fabio Moreno, Head Comercial da Leão.

Nesse cenário, a Leão, que detém 58% de market share no segmento, segundo a Nielsen, reforça seu papel no desenvolvimento de produtos que promovem bem-estar e equilíbrio na busca de um estilo de vida mais saudável.

“Os chás vão muito além do sabor — eles são aliados naturais da nossa saúde. Seja para melhorar a digestão, ajudar a fortalecer o sistema imunológico ou oferecer energia de forma equilibrada, a bebida se conecta com o estilo de vida de quem busca cuidar do corpo e da mente com equilíbrio”, comenta Moreno.

A Leão busca acompanhar as tendências de consumo e amplia seu portfólio com novas soluções para atender a um público cada vez mais diverso. Entre alguns dos seus variados produtos, estão os chás para infusão em água gelada, versões com adição de vitaminas e minerais, infusões pensadas para cada fase das mulheres, para crianças e as tradicionais ervas como a erva-mate, camomila e erva-doce, por exemplo. Mas, afinal, como incorporar o chá na dieta?

Como incorporar o chá à rotina alimentar? Especialista da Leão dá dicas

- Incluir o chá no dia a dia pode ser uma forma prática de contribuir para o bem-estar e o equilíbrio do organismo. De acordo com o Head Comercial da Leão, diferentes tipos de chá podem ser consumidos ao longo do dia, de acordo com os momentos e necessidades do corpo;

- Pela manhã, por exemplo, uma xícara de chá pode auxiliar no despertar com mais disposição, foco e bom humor. A erva-mate é apontada como uma opção que pode ajudar a promover energia logo no início do dia;

- Durante a rotina, o chá de hortelã pode contribuir para manter o corpo ativo e ajudar na sensação de frescor. Após o almoço, o chá verde é citado como um possível aliado da digestão;

- Já nas refeições, chás como erva-doce, camomila e boldo são tradicionalmente utilizados para aliviar desconfortos relacionados ao inchaço e à má digestão;

- Antes ou depois da prática de exercícios físicos, o consumo de chá preparado em água gelada ou natural pode ser uma alternativa para manter a hidratação de forma leve e saborosa;

- Para os momentos de relaxamento, especialmente à noite, ervas como camomila, cidreira e maracujá são comumente associadas a uma sensação de calma e favorecem uma rotina mais tranquila.

Segundo Moreno, executivo da Leão, o objetivo da marca é incentivar escolhas conscientes e equilibradas: “Acreditamos que o chá pode estar presente em diferentes momentos do dia. Nosso propósito é ser uma escolha consciente e inspiradora para os brasileiros, unindo bem-estar, natureza e excelência”.

