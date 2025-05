Presidência francesa minimiza incidente entre Macron e a esposa no desembarque no Vietnã

O gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron, minimizou nesta segunda-feira as imagens que viralizaram e mostra o momento em que a esposa do chefe de Estado empurra seu rosto no desembarque no Vietnã, primeira etapa de uma viagem pelo sudeste asiático.

A agência de notícias Associated Press registrou no domingo à noite em Hanói o momento em que a porta do avião presidencial se abre.

O presidente está de lado, em plena discussão com alguém, sem aparentemente perceber que a porta do avião está aberta. Os braços de sua esposa, Brigitte, emergem do lado esquerdo da porta, ela coloca as duas mãos no rosto do marido e o empurra.

Macron parece surpreso, vira rapidamente e acena para a imprensa. O casal desce as escadas do avião e o presidente estende o braço para a esposa, como é seu costume, mas ela não aceita.

O vídeo, que viralizou rapidamente, provocou uma avalanche de comentários nas redes sociais.

O gabinete de Macron negou em um primeiro momento a autenticidade das imagens, antes da confirmação de que o vídeo era verídico.

Um colaborador do presidente descreveu o incidente como uma inofensiva "briga" de casal.

Outro membro do círculo de Macron minimizou o incidente. "Foi um momento em que o presidente e sua esposa estavam relaxando antes do início da viagem, estavam brincando", disse a fonte, que pediu anonimato. "É um momento de cumplicidade", acrescentou.

O Vietnã é a primeira escala de uma viagem de quase uma semana de Macron pelo sudeste asiático, durante a qual também visitará Indonésia e Singapura.

