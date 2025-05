Campeão Barcelona se despede da LaLiga com vitória sobre o Bilbao

Matematicamente campeão há dez dias, o Barcelona encerrou sua campanha na LaLiga 2024/2025 com uma vitória sobre o Athletic Bilbao por 3 a 0 neste domingo (25), em San Mamés.

Dois gols de Robert Lewandowski no primeiro tempo (14' e 17') encaminharam a vitória do time catalão, que chegou ao terceiro nos acréscimos com Dani Olmo (90'+4).

Com o resultado, o Barça terminou a temporada com 102 gols marcados, enquanto Lewandowski marcou seu 101º gol desde que chegou ao clube, em 2022.

O atacante polonês não balançava as redes duas vezes na mesma partida desde o dia 9 de abril, nas quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund.

Uma lesão e a falta de ritmo prejudicaram na luta pela artilharia do campeonato, que ficou com o francês Kylian Mbappé, do Real Madrid. O atacante merengue marcou 31 gols, enquanto Lewandowski terminou com 27.

O polonês de 36 anos abriu o placar após receber grande passe de Fermín López. Pouco depois, fez o segundo de cabeça após cobrança de escanteio de Raphinha.

Na reta final da partida, Yuri Berchiche derrubou Olmo dentro da área e o próprio atacante 'culé' fez o terceiro cobrando pênalti.

O Barcelona agora sai de férias depois de ter conquistado a Supercopa da Espanha e a Copa do Rei, ambas sobre o Real Madrid, além do Campeonato Espanhol, enquanto o Athletic Bilbao terminou com uma merecida quarta posição na tabela, que garante à equipe uma vaga na próxima Champions.

-- Resultados da 38ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação final:

- Sexta-feira:

Betis - Valencia 1 - 1

- Sábado:

Real Madrid - Real Sociedad 2 - 0

Leganés - Valladolid 3 - 0

Espanyol - Las Palmas 2 - 0

Alavés - Osasuna 1 - 1

Getafe - Celta Vigo 1 - 2

Rayo Vallecano - Mallorca 0 - 0

- Domingo:

Girona - Atlético de Madrid 0 - 4

Villarreal - Sevilla 4 - 2

Athletic Bilbao - Barcelona 0 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 88 38 28 4 6 102 39 63

2. Real Madrid 84 38 26 6 6 78 38 40

3. Atlético de Madrid 76 38 22 10 6 68 30 38

4. Athletic Bilbao 70 38 19 13 6 54 29 25

5. Villarreal 70 38 20 10 8 71 51 20

6. Betis 60 38 16 12 10 57 50 7

7. Celta Vigo 55 38 16 7 15 59 57 2

8. Rayo Vallecano 52 38 13 13 12 41 45 -4

9. Osasuna 52 38 12 16 10 48 52 -4

10. Mallorca 48 38 13 9 16 35 44 -9

11. Real Sociedad 46 38 13 7 18 35 46 -11

12. Valencia 46 38 11 13 14 44 54 -10

13. Getafe 42 38 11 9 18 34 39 -5

14. Espanyol 42 38 11 9 18 40 51 -11

15. Alavés 42 38 10 12 16 38 48 -10

16. Girona 41 38 11 8 19 44 60 -16

17. Sevilla 41 38 10 11 17 42 55 -13

18. Leganés 40 38 9 13 16 39 56 -17

19. Las Palmas 32 38 8 8 22 40 61 -21

20. Valladolid 16 38 4 4 30 26 90 -64

